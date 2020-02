Onstpannen Alain Clark op zondagmiddagtournee

Het is opvallend dat Alain Clark, na vijftien jaar in het vak en successen in binnen- en buitenland, nog altijd enigszins verlegen op het podium staat. Bedeesdheid is geen bezwaar, maar Alain Clark zou gretiger mogen zijn. Want hij heeft alles mee: zijn stem, zijn songschrijfkwaliteit en zijn uitstekende band, met wie hij optrad in de Melkweg, in Amsterdam.

Het was een ongewoon tijdstip: zondag om vier uur, maar Clark geeft al zijn komende optredens op zondagmiddagen. Het hangt samen met de titel van zijn nieuwe album: Sunday Afternoon. Dat tijdstip zegt iets over de stijl van de muziek, die tot stand kwam ‘buiten werktijd’. Het lijkt een reactie op de voorgaande periode, waarin Clark in Amerika het album Bad Therapy (2017) opnam, met veel mensen en allerlei verschillende stijlen. De nieuwe liedjes werden thuis geschreven, en kregen een intieme, voornamelijk akoestische uitvoering. Met zijn lome timing en niet al te dringende soulstem, creëert Clark een ontspannen sfeer in liefdevolle nummers.

Geraffineerd uitgevoerd

De Melkweg was gevuld met enthousiast publiek en veel kinderen. Er werd meegezongen, gedanst en gelachen om Clarks anekdotes tussendoor. Zo vertelde hij over zijn behoefte om werkelijke gesprekken te voeren, in plaats van te bellen of appen. Hij had zich tijdens het schrijven van een liedje voorgesteld dat hij in het Vondelpark op een bank naast een vreemde zou gaan zitten om een gesprek te beginnen.

Dit leidde tot titelnummer ‘Sunday Afternoon’, dat zondagmiddag geraffineerd werd uitgevoerd. Het was mooi dat het orgel niet zwaar bespeeld werd. De verleiding om die gorgelende accenten steeds te herhalen, werd weerstaan. Door die afgewogen invulling, waarbij de vijf muzikanten bijna om de beurt leken te spelen, werd het een beheerst optreden. De ontlading kwam uiteindelijk toch, zoals bij het oudere ‘Wonderful Day’ en de hit ‘Father & Friend’, hier uitgevoerd door Clark en zijn vader Dane.

Pop Alain Clark. Gehoord: 23/2, Melkweg, Amsterdam. Herhaling: 1/3 Victorie, Alkmaar; 8/3 Paard, Den Haag. Inl: alainclark.nl ●●●●●