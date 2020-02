Nederland breidt risicogebied coronavirus fors uit

Niet één van de mensen die tot nu toe in Nederland is getest op Covid-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus, blijkt besmet te zijn. Dat is voorlopig de belangrijkste conclusie van het RIVM – dat in Nederland verantwoordelijk is voor de bestrijding van infectieziekten.

Iedereen die hoestend en niezend en met hoge koorts bij de dokter komt én die in een ‘risicogebied’, zoals China, is geweest, wordt op Covid-19 getest. De risicogebieden zijn maandag uitgebreid met Iran, Noord-Italië en Singapore.

De dokter stuurt een monster met vloeistof uit de keel- en neusholtes van de patiënt naar het lab van het RIVM én dat van het Erasmus MC in Rotterdam. Dat is tot dusver veertig keer gebeurd. Alle uitslagen waren negatief. Die mensen hadden dus iets anders.

Een uitslag is er binnen ongeveer zes uur. Om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden, is van belang er snel bij te zijn, zegt microbioloog Jean-Luc Murk van het Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg.

Als het virus in Nederland bij iemand ontdekt wordt, dan zullen meer laboratoria worden ingeschakeld voor snelle tests, aldus het RIVM. Er zijn ongeveer vijftien van zulke labs.

Middel tegen malaria

Mensen die in een risicogebied zijn geweest, maar níet ziek zijn, worden niet getest. Reden is dat de test pas werkt als er voldoende virus in de patiënt zit. En als er voldoende virus in de patiënt zit, dan wordt die ziek, zegt de woordvoerder van het RIVM. Niet-zieke mensen die mogelijk wél in contact met het virus zijn geweest, moeten twee weken in quarantaine thuis blijven en mogen heel weinig contact met andere mensen hebben. Ze kunnen het virus dragen en dus in theorie anderen besmetten.

Van de mensen die ziek worden van het virus, overlijdt maar een klein deel – 2,3 procent. Dat zijn hoofdzakelijk ouderen of anderszins kwetsbare patiënten die bijvoorbeeld al aan een chronische ziekte lijden. De meeste patiënten genezen vanzelf.

Microbioloog Murk vindt dat niet helemaal geruststellend. „ We weten nog niet alles over het virus. Er zijn ook een paar gezonde, jonge mensen aan overleden.” Bovendien, zegt hij, telt Nederland heel veel ouderen en chronische patiënten.

Hoopgevend, zegt hij, zijn tests met chloroquine, een middel dat gebruikt wordt tegen malaria. „Dat middel ís er gewoon en lijkt, volgens een artikel in Nature, het virus te remmen.”

Liefst een eigen douche en wc

Het coronavirus is heel besmettelijk. Het wordt verspreid via hoest- en niesdruppeltjes en kan iemand twee meter verderop bereiken. Artsen, verpleegkundigen en ambulancepersoneel die zorgen voor een ‘verdachte’ patiënt moeten beschermende kleding dragen, zoals een masker, handschoenen, een schort en veiligheidsbril.

Ook ‘verdachte’ mensen, die thuis in quarantaine blijven, moeten volgens het RIVM strikte hygiënevoorschriften volgen. De bewoners moeten telkens hun handen wassen en deurknoppen, kranen en trapleuningen schoonmaken. Handdoeken moeten worden weggegooid en beddengoed vaak verschoond. De persoon moet het liefst een eigen wc en douche hebben en de lucht moet in de kamer steeds ververst worden.

Als een arts het virus ontdekt bij een patiënt, dan is hij verplicht dat te melden bij het RIVM.