Maleisische premier Mahathir biedt ontslag aan na regeringscrisis

De Maleisische premier Mahathir Mohamad heeft maandag zijn ontslag aangeboden bij de koning. Dat heeft de 94-jarige politicus maandag bekendgemaakt. Zijn partij stapt ook uit de regering. Hoewel Mahathir zijn ontslag niet heeft toegelicht, lijkt de regeringscrisis waarin het Zuidoost-Aziatische land afgelopen weekend belandde hiervoor de aanleiding. Het is nog niet duidelijk of er nieuwe verkiezingen komen.

Mahathir was sinds 2018 premier van Maleisië nadat hij verrassend de verkiezingen won. Samen met andere oppositiepartijen behaalde hij een absolute meerderheid in het parlement. Mahathir werd aangesteld als premier, ondanks zijn verkiezingsbelofte dat hij die functie af zou staan aan zijn voormalige opponent Anwar Ibrahim. Het premierschap zou hij na „één of twee jaar” alsnog afstaan aan de 72-jarige Anwar.

Zondag werd bekend dat de partij van Mahathir gesprekken had gevoerd over een nieuwe regering, waarin juist geen plaats zou zijn voor Anwar. Op die manier zou Mahathir hebben geprobeerd om toch de volledige vijf jaar aan te kunnen blijven als premier. Er werden ook gesprekken gevoerde met partijleden van Anwars partij, die door Anwar werden neergezet als „verraders”. Tot zijn opstappen was Mahathir met 94 jaar de oudste regeringsleider ter wereld.