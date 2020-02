Jens Nygaard Knudsen, vader van 9 miljard plastic mensjes

Foto The LEGO Group

Jens Nygaard Knudsen, de bedenker van het wereldberoemde legopoppetje, is overleden. De Deen stierf woensdag op 78-jarige leeftijd, melden medewerkers van de speelgoedproducent. „Hij laat een liefhebbende vrouw na, drie kinderen, twee kleinkinderen en meer dan acht miljard kleine plastic mensjes die in de fantasie van kinderen tot leven zijn gebracht”, schreef Lego-ontwerper Mark John Stafford vrijdag op Twitter.

Knudsen werkte sinds 1968 voor LEGO en was jarenlang hoofd ontwerp bij het bedrijf. In die rol bedacht hij in 1978 de minifigur, het bekende modulaire, gele plastic poppetje met beweegbare armen en benen.

De minifig, zoals het beroemde legopoppetje tegenwoordig meestal wordt genoemd, was niet de eerste poging om leven in de legowereld te krijgen. Enkele jaren eerder werd een gezinnetje met ronde hoofdjes, slungelige armen en onbeweeglijke benen geïntroduceerd. Leuk, vond men toen, maar qua schaal sloten ze totaal niet aan bij de rest. Veel te groot. Het was aan Knudsen om er échte Lego van te maken.

Om van een plastic figuurtje een serieus te nemen legopersonage te maken, moest hij beter passen in wat binnen LEGO wel Het Systeem wordt genoemd: de heilige verzameling van legowetten waardoor al die neutrale, modulaire blokjes al sinds de uitvinding op elkaar passen.

Om fantasieruimte te maken kreeg de eerste echte minifig geen natuurlijke huidskleur en geen herkenbaar geslacht. Volgens BrickLink, een website die álle minifigs in kaart heeft gebracht, zijn er inmiddels 11.861 varianten. Er zijn zelfs films en games over de poppetjes gemaakt.

„Ik geloof niet dat ik als kind ooit lego aangeraakt had als er geen LEGO Minifigure was geweest”, schreef de huidige ontwerpchef Matthew Ashton in reactie op de dood van zijn voorganger Knudsen. „Ze waren voor mij het instappunt, ze gaven al die andere stukjes plastic een leven, persoonlijkheid, inspiratie en een verhaal.”

Dat de wereld nu grofweg evenveel legopoppetjes als mensen telt, doet vermoeden dat Ashton daarin niet de enige is.