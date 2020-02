Investeerders moeten Tony’s laten groeien

Chocolademerk Tony’s Chocolonely heeft na lang zoeken dan toch twee externe geldschieters gevonden om de gewenste uitbreiding richting het buitenland te financieren. De Belgische investeringsmaatschappij Verlinvest en het Britse JamJar nemen een minderheidsbelang in het merk dat als missie heeft slaafvrije chocolade op de markt te brengen. Het gaat volgens de Vlaamse krant De Tijd om een aandeel van 33 procent waarvoor bijna 36 miljoen euro wordt betaald. De partijen bevestigen de deelname maar maken geen financiële details bekend.

De twee nieuwe aandeelhouders zijn geen onbekenden. Zo is Verlinvest het investeringsvehikel van de eigenaren van ‘s werelds grootste bierbrouwer AB Inbev. Het bedrijf had in het verleden een belang in de duurzame supermarktketen Marqt maar verkocht die participatie enkele jaren terug. Durfkapitalist JamJar is eigenaar van smoothiemerk Innocent.

Al langere tijd zat Tony’s Chocolonely verlegen om nieuw kapitaal. In boekjaar 2018-2019 steeg de omzet weliswaar met een kwart naar 69,6 miljoen euro, maar onder de streep bleef er een nettowinst van amper 2.600 euro over. Redenen zijn hoge marketingkosten en de stap richting onder meer Duitsland en de VS.

Want, zo benadrukt topman Henk Jan Beltman, Tony’s wil „het duurzaamheidsverhaal” ook in andere landen vertellen. „In Nederland zijn we zelfstandig gegroeid, maar wil je internationaal het verschil maken, dan heb je een kapitaalinjectie nodig.” De groei zorgt er bovendien voor dat Tony’s nieuwe leveranciers van chocolade moet zoeken, waarvan de duurzame herkomst niet altijd gegarandeerd kan worden.

Daarom heeft het bedrijf plannen om in Zaandam samen met de Belgische chocoladesmelter Barry Callebaut een eigen repenfabriek te bouwen. Dat moet tevens een pretpark worden voor jaarlijks zo’n 500.000 bezoekers. In een achtbaan kunnen zij onder meer een ritje door de fabriek maken en leren over de chocoladeketen. „Aan dat soort investeringen hangt een financieel risico dat wij met onze bescheiden winst niet kunnen dragen”, zegt Beltman. „Dan heb je partijen nodig die extra geld kunnen verschaffen.” Hij keek daarvoor „naar andere bedrijven in de voedingsindustrie”, naar verluidt onder meer cacaoproducent Nestlé. Uiteindelijk kwam Beltman uit bij de investeringsfondsen.

Voor de lange termijn

Bang dat de expansie afbreuk doet aan het duurzame imago van Tony’s is de topman niet. „Je kunt een serieus verhaal het beste met een lach verkopen, dan komt die boodschap veel beter aan.”

Verlinvest en JamJar bezweren voor de lange termijn in te stappen en zich „in eerste instantie” te richten op groei. „Winstgevendheid komt voor nu op de tweede plaats”, zegt een woordvoerder van Verlinvest. Voor Beltman betekent het instappen van nieuwe partijen dat zijn eigen aandeel verwatert, van 76 naar 51 procent. Hij nam in 2010 een meerderheidsbelang in Tony’s Chocolonely. „Mijn taartpunt wordt kleiner, maar de taart wordt ook groter.”