Ingrid Thijssen voorgedragen als voorzitter VNO-NCW

Ingrid Thijssen is de beoogde nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat bevestigt een woordvoerder aan NRC maandagavond na berichtgeving door RTL Z.

Thijssen wordt donderdag officieel voorgedragen door een benoemingscommissie. Het bestuur moet dan nog formeel akkoord gaan met de benoeming. Ze is de enige kandidaat, zo stelt de woordvoerder. Zij zou dan in juni Hans de Boer opvolgen. Hij was sinds 2014 de voorman van VNO-CNW. In mei 2019 werd bekend dat hij na zijn tweede termijn vertrekt als voorzitter van de grootste werkgeversorganisatie van het land.

De in 2016 uitgeroepen ‘Topvrouw van het Jaar’ is nu nog directeur van netwerkbedrijf Alliander, een functie die ze sinds september 2017 bekleedt. Daarvoor werkte Thijssen (1968) bij de NS, onder meer als directeur Vervoer bij NS Reizigers en als bestuursvoorzitter. Thijssen wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van VNO-NCW. In een reeks interviews met NRC over haar topfuncties en haar voorbeeldrol als CEO liet zij zich eerder uit over het belang van vrouwen in directies. „Wat ik wel een tegenvaller vind: er is sinds vijftien jaar geleden, toen ik zelf kinderen kreeg, niets veranderd”, zei ze in 2017. „Vrouwen worden nog hetzelfde bejegend. Wat is er nog veel te doen”, om zaken als kinderopvang, ouderschapsverlof en de loonkloof beter te regelen.

Als baas van de VNO-NCW zal zij zich ook over die thema’s kunnen uitspreken. Er staan haar nog andere zware dossiers te wachten, zoals de uitvoering van het pensioenakkoord en het klimaatakkoord. De werkgeversorganisatie sprak eerder al steun uit voor de klimaatmaatregelen van het kabinet, maar stelde daar voorwaarden aan.