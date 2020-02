ECB lanceert burgerenquête over monetair beleid

Inwoners van de eurozone mogen meedenken over de toekomst van het monetair beleid. Dit heeft de Europese Centrale Bank (ECB) maandagochtend bekendgemaakt.

De ECB lanceerde daartoe een website waarop burgers via een enquêteformulier hun mening kunnen geven over het geldbeleid van de centrale bank in Frankfurt.

De burgerenquête maakt deel uit van een grote evaluatie van het monetair beleid die ECB-president Christine Lagarde begin dit jaar aankondigde en die eind dit jaar afgerond moet zijn. Niet alleen centrale bankiers en academici, maar ook maatschappelijke organisaties en burgers mogen gaan meepraten. Het is een opmerkelijke stap: doorgaans praat de ECB vooral met de financiële en academische wereld.

‘De ECB luistert’

In de vragenlijst, toegankelijk na eenvoudige registratie, kunnen burgers zeggen of ze hun persoonlijke mening geven, of reageren als vertegenwoordiger van een bepaalde sector. De enquête, die in het Nederlands kan worden ingevuld, begint met vragen over de belangrijkste taak van de ECB: het bewaken van prijsstabiliteit. „Hoe beïnvloeden veranderingen van het algemene prijspeil u/uw organisatie en uw leden?”, luidt de eerste vraag. De ECB streeft naar een inflatie van vlak onder de 2 procent – een percentage dat is bedoeld als buffer tegen deflatie. Nu ligt de inflatie op 1,4 procent. In de evaluatie staat het inflatiedoel ter discussie.

Ook wordt de lage rente geagendeerd: „Hoe beïnvloeden de lage rente en het monetair beleid in het algemeen u/uw organisatie, uw leden en de economie als geheel?”, wil de ECB weten van respondenten. Andere vragen gaan over de economie, over klimaatverandering en over de informatievoorziening door de ECB.

De ECB kondigde eveneens aan dat zij bijeenkomsten gaat organiseren in elk van de negentien eurolanden, getiteld ‘De ECB luistert’. Deze bijeenkomsten, georganiseerd door de nationale centrale banken van de eurozone, zijn bedoeld voor maatschappelijke organisaties.

Opener koers

Met de strategische evaluatie kiest Lagarde voor een opener koers van de ECB, die de laatste tijd veel kritiek te verduren krijgt vanwege haar ultraruime monetaire beleid. De combinatie van negatieve rentetarieven met de massale opkoop van staats-en bedrijfsschuld heeft verschillende bijwerkingen. In Nederland bijvoorbeeld leidt de lage rente tot zorgen over de dekkingsgraad van pensioenfondsen.

„Deelt u alstublieft uw ideeën en zorgen met ons”, zegt Lagarde in een filmpje op haar twitteraccount. De euro is een „publiek goed”, zegt ze. „De euro is van ons allemaal. De euro is van u.” Het is echter de vraag of veel van de 340 miljoen burgers in de eurozone gehoor zullen geven aan haar oproep. Onduidelijk is ook hoe zwaar de feedback van burgers en maatschappelijke organisaties zal meewegen in de evaluatie.