in

‘Twaalf uur per dag zittend voor een scherm is niet goed voor de mens. Dat leidt tot fysieke en mentale stress. Als rewilding lifestyle coach breng ik mensen weer in verbinding met de natuur. Op zo’n dag sluipen, kruipen en springen we door het bos; daar kan geen sportschool tegenop. We verzamelen eetbare platen en kruiden. Met boogschieten brengen we een oerinstinct naar boven. En aan het einde van het dag maken we zelf vuur. Geen magischer moment dan die eerste vlam van het kampvuur, niemand die dan aan zijn iPhone denkt. Zo’n dag kost 150 euro.

„Al jarenlang maak ik verre reizen om meer te leren over nomadische culturen en de inheemse bevolking van bijvoorbeeld Lapland, Mongolië en Canada. Daarnaast ben ik opgeleid tot personal trainer, burn- en bore-outcoach en survivalinstructeur. In dit bedrijf, dat ik een jaar geleden met mijn vrouw opzette, komt alles samen.

„Ik zeg niet dat een dagje natuur je in een keer van alle welvaartsziektes afhelpt, maar het is een eerste stap naar het contact met de natuur, dat veel stedelingen compleet zijn kwijtgeraakt. Wat ik mijn deelnemers meegeef, is dat al je basisbehoeftes vervuld zijn als je onderdak, voeding, vuur en vriendschap of liefde hebt. De rest? Dat is nice to have. Besef hoe eenvoudig het kan zijn.”

uit

‘Mensen maken drie keer per jaar een dure reis om aan de andere kant van de wereld weer te aarden, maar wees eens een ontdekkingsreiziger in je achtertuin. Deel je eten met je tribe van vrienden of familie. Zelf begin ik mijn dag altijd met een goede kwaliteitskoffie uit Costa Rica, die drink ik blootsvoets buiten op.

„Ik heb geen probleem met geld, ik maak deel uit van de maatschappij en heb het nodig, net als een smartphone. Alleen die ratrace, daar doe ik niet aan mee. Omdat ons bedrijf pas net bestaat, denk ik wel twee keer na over elke uitgave. Ik heb al twee jaar geen nieuwe kleding gekocht. Mijn vrouw had tot en met deze maand een baan in loondienst waardoor we een stabiel inkomen hadden, maar vanaf deze maand wordt zij fulltime zelfstandige bij ons bedrijf. We zullen de tering naar de nering moeten zetten.

„Onze twee kinderen wonen nog thuis, de een is schoolgaand, de andere studeert. Omdat mijn vrouw Spaans is, gaan we een paar keer per jaar naar Spanje op vakantie en familiebezoek. Verder leven we thuis steeds meer een minimalistische lifestyle. We hebben veel rommel weggedaan, een tv of magnetron hebben we niet nodig.

„Ik werk zo’n vijftig uur per week, maar omdat ik sowieso graag buiten kom, is de grens tussen werk en privé vaag. Na zo’n workshop voor een groep ben ik moe, maar ook een volle dag in de natuur geweest.”

Netto-inkomen: 1.450 euro Vaste lasten: woonlasten (hypotheek, 300 euro, gedeeld), boodschappen (800 euro, gedeeld), mobiel/internet/tv (170 euro, gedeeld) verzekeringen (150 euro, gedeeld), auto (zakelijk, 200 euro) reizen (1.200 euro per jaar, gedeeld), horeca (50 euro), huisdier (5 euro voor kippen) Laatste grote uitgave: nieuwe keuken, 7.000 euro Sparen: niet, wat overblijft gaat naar bedrijf