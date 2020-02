Treinverkeer tussen Oostenrijk en Italië hervat

Treinverkeer tussen Oostenrijk en Italië na vier uur weer hervat

Het treinverkeer tussen Oostenrijk en Italië is maandag weer hervat. Zondagavond reden zo'n vier uur geen treinen over de Brennerpass nadat een trein werd tegengehouden omdat twee passagiers mogelijk besmet waren met het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt.

De Eurocity van de Duitse vervoerder DB was onderweg naar Venetië naar München en werd bij de Oostenrijkse grens stilgezet. De twee reizigers die koortsverschijnselen vertoonden, testten negatief op Covid-19.

Lees ook: Italië neemt drastische stappen na grote uitbraak coronavirus

Sinds afgelopen weekend overleden vier Italianen die waren besmet met Covid-19. Zij waren alle drie van hogere leeftijd en verkeerden al in slechte gezondheid. Het aantal vastgestelde besmettingen in Italië nam toe tot boven de 150. Om verspreiding tegen te gaan zijn onder meer elf stadjes in Noord-Italië afgesloten.

Het dodental als gevolg van het virus is zondag in China met 150 opgelopen tot bijna 2.600, melden Chinese autoriteiten. Wereldwijd is Covid-19 bij ruim 79.000 mensen vastgesteld, meer dan 25.000 van hen zijn inmiddels genezen van de ziekte.

De trein die zondagavond werd tegengehouden bij de Oostenrijkse grens. Foto Johann Groder/EPA

Update (24 februari 2020): Dit bericht is geactualiseerd na de bekendmaking van het overlijden van een vierde Italiaan.