Concertgebouworkest gaat anders plannen om nieuw publiek te trekken

Het Koninklijk Concertgebouworkest gaat in de toekomst anders plannen om meer nieuw publiek aan te trekken. Dat zei algemeen directeur a.i. David Bazen maandag bij de presentatie van het nieuwe concertseizoen. Omdat de verkoop van vaste abonnementen gestaag afneemt, moet het orkest meer losse kaarten verkopen. ,,Eén programma vier maal in één week spelen wordt dan lastiger”, aldus Bazen. Nagedacht wordt over nieuwe formats en gastprogrammering door wisselende curatoren.

Nieuwe chef op komst

Komend seizoen is het orkest opnieuw zonder chef-dirigent, al is de verwachting dat de nieuwe chef ,,binnen afzienbare tijd” kan worden voorgesteld. Het orkest werkt in het seizoen ’20/’21 met 27 dirigenten, onder wie zes debutanten, van wie twee vrouw (Kristiina Poska en Han-Na Chang). Artist-in-residence is violiste Janine Jansen. De multidisciplinaire Horizon-serie biedt onder andere op één avond de drie balletten die Stravinsky componeerde voor de Ballets Russes i.s.m. Het Nationale Ballet.

Ook het Nederlands Philharmonisch Orkest zit komend seizoen zonder chef-dirigent, in afwachting van de later deze maand voor de Berliner Philharmoniker debuterende, booming nieuwe chef-dirigent Lorenzo Viotti die in 2021 aantreedt. Viotti leidt komend seizoen wel al twee programma’s bij het orkest. Oud-chef Hartmut Haenchen komt drie achtereenvolgende seizoenen terug voor Bruckners drie laatste symfonieën.

Het Beethoven-jaar 2020 (250ste sterfdag op 16 december) is een schakel in de programmering van alle vaste bespelers van het Concertgebouw en het gebouw zelf. Bij het Concertgebouworkest speelt Krystian Zimerman alle pianoconcerten op één dag (11/10). Het Nederlands Kamerorkest brengt een Beethoven-pianoconcertmarathon met de broers Jussen. Het Concertgebouw tuigt in november een 6-daags minifestival op met alle symfonieën uitgevoerd door authentieke orkesten.

Louter vrouwen

In de serie Grote Solisten van het Concertgebouw treden komend seizoen alleen vrouwen aan (zoals Cecilia Bartoli), in de serie Wereldberoemde Symfonieorkesten zijn sinds lange tijd weer de dirigenten Simon Rattle en Christian Thielemann te gast. Ook komt Jaap van Zweden met zijn Hong Kong Philharmonic. De Kleine Zaal-programmering besteedt bijzondere aandacht aan pianist Alexandre Tharaud, die vier concerten programmeert. Composer-in-Residence is Samuel Adams (zoon van componist John Adams), die o.a. een nieuw werk componeert voor het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Karina Canellakis. Zij trapt in de 60-jarige ZaterdagMatinee ook haar aangekondigde reeks concertante Janácek-opera’s af met Jenufa. Het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor, beide 75 jaar, vieren dat verder met onder andere James MacMillans nieuwe Christmas Oratorio en met Jaap van Zweden, die op 12 december zijn 60ste verjaardag viert met een concertante uitvoering van Wagners Götterdämmerung.

In de serie Meesterpianisten geeft pianiste Maria Joao Pires, die al in 2016 het einde van haar solocarrière had aangekondigd, toch weer een solo-recital (29/11).