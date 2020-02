Colombia stuurt leger naar nationale parken in strijd tegen coca-bendes

Het leger van Colombia gaat een speciale eenheid vormen om in de nationale parken van het land operaties uit te voeren tegen gewapende groeperingen. Dat schrijven internationale persbureaus maandag. De minister van Defensie Carlos Holmes Trujillo sprak met lokale journalisten, een dag nadat een grote brand honderden hectaren bos in het natuurgebied Sierra de La Macarena verwoestte.

Volgens autoriteiten en het leger was die brand aangestoken door dissidenten van de gedemobiliseerde FARC. Naar schatting tweeduizend leden van de voormalige gewapende groepering weigeren de vredesovereenkomst, die in 2016 werd gesloten met de regering, te onderschrijven. Zij hebben de wapens niet ingeleverd en blijven betrokken bij de illegale teelt en handel in coca.

In de nationale parken vinden meer illegale praktijken plaats, zoals mijn- en landbouw. Criminele groeperingen die betrokken zijn bij de cocaproductie, verbranden vegetatie om ruimte vrij te maken voor de planten. Dat zou in de centrale provincie Meta dus geleid hebben tot een grote bosbrand. De dissidenten opereren in beschermd, vaak onherbergzaam gebied en proberen juist te profiteren van die status. Volgens lokale media hebben zij de parkwachters van Sierra de La Macarena met de dood bedreigd.

„In La Macarena zagen we afgelopen weekend het resultaat van een misdaad tegen de natuur”, zo citeert persbureau Reuters de minister. De nieuwe taskforce moet voorkomen dat „illegale economieën” ontstaan in de natuurgebieden van Colombia. Er zouden daarvoor onder meer middelen van de land- en luchtmacht worden ingezet. In het Zuid-Amerikaanse land zijn meer dan vijftig nationale parken ingericht.