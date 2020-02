CDU-leden stemmen eind april over nieuwe partijleider

Het CDU beslist op 25 april wie de nieuwe partijleider gaat worden. De Duitse regeringspartij houdt dan een speciaal congres, heeft vertrekkend voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer maandag volgens internationale persbureaus bekendgemaakt. De nieuwe leider van de christendemocraten zal bij de verkiezingen van 2021 waarschijnlijk ook de CDU-kandidaat voor het bondskanselierschap zijn, en daarmee wellicht in de voetsporen van Angela Merkel treden.

De leiderschapsverkiezing moet een einde maken aan de interne onrust bij het CDU. Die bereikte eerdere deze maand een hoogtepunt toen Kramp-Karrenbauer onverwacht aankondigde deze zomer op te stappen als voorzitter, vanwege een politieke crisis in de deelstaat Thüringen. Nadat Merkel eind 2018 had laten weten zich niet nog eens verkiesbaar te stellen, was Kramp-Karrenbauer juist snel naar voren gekomen als haar opvolger.

Tot nu toe hebben zich vier kandidaten gemeld voor het CDU-voorzitterschap. De belangrijkste zijn Armin Laschet, de premier van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, minister van Volksgezondheid Jens Spahn en Friedrich Merz, die twee jaar geleden de strijd om het partijleiderschap verloor van Kramp-Karrenbauer. Ook Norbert Röttgen, een voormalige minister van Milieu, wil het CDU gaan leiden.

Lees meer over het vertrek van Kramp-Karrenbauer: Omgang met rechts-radicale AfD stort Merkels CDU in crisis