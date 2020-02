Buurt op drift in komedie vol speculaties

Voor haar buren komt het als een digitale donderslag bij heldere hemel, als Margreet de buurt-app verlaat. Omdat ook haar huis er leeg uitziet, is iedereen al snel in rep en roer – zeker aangezien het buurtfeest nadert en Margreet de preisoep zou meebrengen. In plaats van een reddingsactie komt er een indrukwekkende geruchtenstroom op gang.

Margreet heeft de groep verlaten is de vierde voorstelling, die Aaf Brandt Corstius voor theatergezelschap Mugmetdegoudentand schreef als ‘lunchtheater’ van een uurtje, dit keer samen met Joan Nederlof. Net als in de eerdere producties speelt Lies Visschedijk mee. Zij wordt vergezeld door Dick van den Toorn, omdat haar tegenspeler in de eerdere voorstellingen, Marcel Musters, verstek moest laten gaan.

Visschedijk en Van den Toorn spelen alle buurtbewoners: van de dame die het buurtfeest met militaire precisie organiseert tot een uitgeputte moeder of enge buurman. Door van pruik of brilletje te veranderen, wisselen de acteurs razendsnel tussen de typetjes. Ze kunnen zich lekker uitleven en de verhalen rond de verdwijning van Margreet worden steeds absurder. Zo zou zij, helemaal agressief, gespot zijn bij een nabijgelegen pretpark. En had ze daar niet ook iets in brand gestoken?

Fijn-alledaagse gesprekken

In eindregie van Paul van der Laan worden de geruchten afgewisseld met scènes, waaruit blijkt wat Margreet echt uitspookt. Aan de ene kant hoor je het steeds waanzinnigere verhaal dat de buurtbewoners bij elkaar speculeren; aan de andere kant zie je de werkelijkheid, die natuurlijk een stuk saaier is. Het buurtfeest vormt de stuwende kracht achter alle perikelen, in de fijn-alledaagse gesprekken waar Brandt Corstius in uitblinkt. Terwijl de appjes binnenstromen, zijn de buren druk in de weer met een partytent en opklaptafels. Voer genoeg voor komische scènes, gespeeld door twee acteurs op stoom.

Toneel Margreet heeft de groep verlaten van Mugmetdegoudentand Gezien: Theater Bellevue – Amsterdam, zaterdag 22 februari 2020 Al daar te zien t/m 14 maart 2020 https://www.mugmetdegoudentand.nl/voorstelling/121/margreet-heeft-de-groep-verlaten ●●●●●