Britse jeugdvoetballers mogen niet meer koppen tijdens trainingen

Britse jeugdvoetballers onder elf jaar mogen per direct geen bal meer koppen tijdens trainingen. De Britse Football Association (FA) heeft deze nieuwe regel maandag geïntroduceerd „om potentiële risico’s te beperken”. De Ierse en Schotse voetbalbonden nemen de richtlijnen over. Aanleiding is een onderzoek naar hersenletsel onder profvoetballers.

Onderzoek van de University of Glasgow toonde oktober vorig jaar aan dat voormalig profvoetballers 3,5 keer meer kans hadden om te overlijden aan de gevolgen van hersenletsel. Volgens de FA bieden deze resultaten geen bewijs dat kopballen hiervan de oorzaak zijn, maar zijn de nieuwe richtlijnen vergelijkbaar met Europese richtlijnen die de UEFA later dit jaar zal bekendmaken.

De nieuwe richtlijnen moeten ervoor zorgen dat „onnodige kopballen” uit het jeugdvoetbal verdwijnen, zegt FA-directeur Mark Bullingham in een verklaring. Kopballen tijdens wedstrijden blijven toegestaan. Volgens onderzoek van de Britse voetbalbond wordt de bal tijdens jeugdwedstrijden gemiddeld slechts twee keer gekopt. Daarom is het volgens de FA niet nodig om de voetballertjes op jonge leeftijd regelmatig te laten trainen op het koppen van ballen.

Lees ook deze NRC Checkt: ‘Elke rugbytackle is bijna als een autobotsing’

Maximum aantal kopballen

Vanaf elfjarige leeftijd mogen jeugdvoetballers koppen op trainingen, al gelden voor hen strikte regels. De FA stelt limieten aan het aantal sessies, de hoeveelheid kopballen en grootte van de bal. De bal mag eerst slechts één keer per maand maximaal vijf keer achter elkaar worden gekopt, voor vijftienjarigen zijn wekelijks tien kopballen toegestaan.

Er gelden geen restricties voor voetballers ouder dan zestien jaar. Vanaf die leeftijd moeten trainers hun oefeningen wel „zoveel mogelijk” beperken en afstemmen op het aantal kopballen tijdens wedstrijden. Het is onduidelijk of en hoe de FA gaat controleren of trainers zich aan de nieuwe regels houden.