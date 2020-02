Bij ongeveer één op de zeven plofkraken geld buitgemaakt

In 16 procent van de plofkraakpogingen vorig jaar gingen de daders er aantoonbaar met geld vandoor. Dat bevestigt de politie maandag na berichtgeving door het AD. Het aantal aanvallen op geldautomaten nam sterk toe in 2019. Dit gebeurde 95 keer, waar er in 2018 nog 61 geldautomaten werden aangevallen.

Bij plofkraken worden volgens de politie steeds zwaardere explosieven gebruikt, wat een gevaar vormt voor de omgeving en zorgt voor grotere schade. In 68 procent van de gevallen werd vorig jaar geen buit gemaakt. Bij 16 procent van de kraken is het onbekend of er geld werd buitgemaakt.

ABN Amro

Veruit de meeste pogingen tot plofkraak werden vorig jaar gepleegd bij geldautomaten van ABN Amro, namelijk 52 keer. Verder kwamen de meeste aanvallen voor in Amsterdam (20).

In een qua omvang vergelijkbaar land als België, waar volgens EU-cijfers bijna 14.000 geldautomaten staan, een van de hoogste aantallen in Europa per inwoner, vonden vorig jaar twintig aanvallen plaats. Nederland heeft ongeveer zevenduizend automaten.

Om plofkrakers te ontmoedigen, besloot de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) eind vorig jaar de meeste geldautomaten in Nederland ’s nachts tussen 23.00 en 07.00 uur gesloten te houden. Dat blijft voorlopig nog het geval. De NVB werkt aan een „structurele oplossing” om plofkraken tegen te gaan.

