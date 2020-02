Aantal misdrijven in Amsterdam nauwelijks afgenomen

Het aantal misdrijven in Amsterdam is het afgelopen jaar nauwelijks afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die burgemeester Femke Halsema, de politie en het Openbaar Ministerie maandag hebben gepresenteerd. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven nam vorig jaar met 300 af tot 88.403.

In 2019 kwamen twintig mensen in Amsterdam door geweld om het leven, waar dit er in 2018 veertien waren. Eén van hen was strafrechtadvocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond in het grote Marengo-proces. Dit was volgens Halsema het dieptepunt van het afgelopen jaar.

Het aantal geweldsmisdrijven is met 232 toegenomen naar 7.629 in 2019. Onder deze aantallen vallen ook misdrijven met verboden wapens, zoals messen. Exacte cijfers over het wapenbezit onder jongeren ontbraken.

Verder is er het aantal gevallen van geregistreerde horizontale fraude, waarbij burgers, bedrijven of financiële instellingen het slachtoffer zijn, toegenomen. In 2019 kwam dit ruim 1.000 keer vaker voor dan het jaar daarvoor.

