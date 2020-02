Aandelenkoersen gaan fors onderuit door corona-angst

De koersen van aandelen zijn op de internationale beurzen fors onderuit gegaan, in reactie op een toenemend aantal infecties met het coronavirus buiten China. In Europa sloten de beurzen flink lager, met een slot van min 4 procent voor Amsterdam en Frankfurt, en 4,1 procent in Parijs. Zwaarst getroffen werd de beurs van Milaan, waar de koersen gemiddeld met 5,4 procent onderuit gingen. In Italië is een sterk stijgend aantal infecties geconstateerd in het noorden van het land. Persbureau ANSA maakte melding van tweehonderd besmette mensen en zeven doden.

Eerder al daalden veel Aziatische beurzen flink, door het nieuws over toenemende infecties in onder meer Zuid-Korea en Iran. De gehele Europese handelsdag hing de verwachte daling van de aandelenkoersen op Wall Street boven de markt. Bij opening werd die vrees bewaarheid: het Dow Jones-gemiddelde sloot uiteindelijk 3,6 procent lager, en de S&P 500-index 3,4 procent. De Nasdaq, waar veel techaandelen genoteerd staan, gaf 3,7 procent prijs.

Overal waren het conjunctuurgevoelige aandelen die het sterkst terug liepen, aangevuld met de technologiesector en onder meer de luchtvaart. In Amsterdam sloot chipmachinefabrikant ASML 5 procent lager, staalfonds ArcelorMittal 6,7 procent en Air France-KLM 8,7 procent.

Op Wall Street ging chipproducent AMD, die afhankelijk is van Chinese toevoer én afzet, met 8 procent omlaag. Alpha Pro Tech, maker van beschermende kleding en maskers, schoot juist met 11 procent omhoog.

Lagere groei verwacht

Tijdens een vergadering van de ministers van Financiën en de centrale bankiers van de twintig belangrijkste landen in de wereldeconomie (G20) in het Saoedische Riad liet het Internationaal Monetair Fonds (IMF) weten de groeiverwachtingen te hebben verlaagd. Directeur Kristalina Georgieva zei nu uit te gaan van een verminderde Chinese groei van een eerder geraamde 6 procent naar 5,6 procent, hetgeen de wereldeconomie 0,1 procentpunt aan groei scheelt. Maar in deze raming is rekening gehouden met een herstel van China in het tweede kwartaal van dit jaar. Mocht de crisis voortduren of zich uitbreiden, dan heeft het IMF ook negatievere scenario’s doorgerekend, maar Georgieva gaf daarover in Riad geen harde cijfers.

Beleggers namen maandag hun toevlucht tot veilige havens, waaronder met name staatsleningen van de VS, Duitsland en ook Nederland. Omdat de koersen van die leningen stegen, daalde de effectieve rente. De rente op de Nederlandse tienjarige obligatie ging omlaag naar 0,39 procent – het laagste niveau sinds september vorig jaar. De rentes op Italiaanse en Griekse staatsleningen stegen, door koersdalingen, juist.

In de Verenigde Staten ging er 0,1 procentpunt af van de effectieve rente op de Amerikaanse tienjarige lening, tot 1,36 procent. Daarmee is die rente nu nog veel lager dan de 1,54 procent rente op staatsleningen met een looptijd van 3 maanden. Deze verhouding wordt op de financiële markten vaak geassocieerd met het risico op een economische recessie.

Een andere vluchthaven was goud. Dat steeg met 1,5 procent in waarde tot 1.674 dollar per troy ounce (31,1 gram), en is sinds begin dit jaar al 6 procent in waarde gestegen.

De koersdaling in Amsterdam is technisch gezien nog geen correctie. Die vindt pas plaats als de koersen met 10 procent dalen ten opzichte van hun piek. Die piek was vorige week maandag, op 631,12 punten. Voor een correctie is een daling tot 568 punten nodig. Een zogenoemde bear market, een koersdaling met 20 procent, zou er pas zijn bij 505 punten.