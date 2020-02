Twee jaar jeugddetentie voor man die publiek inreed bij autocross Leende

De man die afgelopen september inreed op het publiek van een autocrosswedstrijd in Leende, is maandag veroordeeld tot 24 maanden jeugddetentie, waarvan zes voorwaardelijk. Ook mag hij de komende twee jaar niet meedoen aan cross-evenementen en vijf jaar niet rijden. Dat meldt Omroep Brabant maandag. De 21-jarige Ponserello M. uit Reuver is verminderd toerekeningsvatbaar en daarom volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld.

M. deed afgelopen september mee aan de Kempen Cross. Vanwege problemen met het terrein besloot de organisatie de derde en laatste ronde af te gelasten. De man was daar boos over en eiste een deel van het inschrijfgeld à 10 euro terug. Toen de organisatie weigerde het geld terug te geven, reed M. met 60 kilometer per uur het publiek in.

Bij de aanrijding raakten drie mannen en een vrouw gewond. Twee van hen raakten bewusteloos door de klap, een man scheurde zijn kruisband en een andere brak zijn knie en scheurde zijn achillespees. De vrouw brak haar scheenbeen. Ook raakte een medewerker van de wedstrijd gewond die probeerde de sleutel uit het slot te halen en in gevecht kwam met M.

Achteraf verklaarde de man dat hij zich niet kon herinneren dat hij mensen had geraakt. Uit psychologisch onderzoek bleek dat hij licht verstandelijk beperkt is. Het Openbaar Ministerie had ook 24 maanden jeugddetentie waarvan zes voorwaardelijk geëist.