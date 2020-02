120 uur werkstraf geëist tegen Alberto Stegeman om achterlaten nepbom in kazerne

Tegen programmamaker Alberto Stegeman is een werkstraf geëist van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, voor het plaatsen van een nepbom op legerplaats Oldebroek in augustus 2018. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekendgemaakt tijdens de zitting.

Voor het SBS-programma Undercover in Nederland wilde de journalist laten zien dat de beveiliging op Oldebroek niet in orde was en dat hij zonder toegangspas het terrein kon betreden. In de eetzaal liet hij een nepbom achter in een attachékoffer, waarvoor de Explosieven Opruimingsdienst werd ingeschakeld. Justitie vond het betreden van de legerplaats door Stegeman „in dit geval” gerechtvaardigd, maar vervolgde de journalist voor het achterlaten van de nepbom. Daarmee zou hij „over de grens van de journalistieke exceptie” zijn gegaan.

De journalist kreeg in 2014 al eens een voorwaardelijke boete opgelegd. Hij had toen een personeelspas van KLM vervalst voor zijn programma, waarmee hij wilde aantonen dat de beveiliging op Schiphol gebrekkig was.