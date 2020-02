Wie wordt de groene kandidaat om kanselier Merkel op te volgen?

Hij was wel een beetje pissig, erkende hij onlangs in een interview. Eind 2017 wilde Robert Habeck, destijds minister in Sleeswijk Holstein en de grote belofte van de Duitse Groenen, zich kandidaat stellen om één van de twee leiders van de partij te worden.

Hij had dat aangekondigd in een kranteninterview, dat op een maandag zou verschijnen. De zaterdag ervoor zat hij rustig met zijn gezin aan de koffie, toen de telefoon ging. Het was zijn partijgenoot Annalena Baerbock, meer dan tien jaar jonger en sinds vier jaar lid van de Bondsdag.

Ik stel me ook kandidaat, zei ze. En: morgen brengt persbureau dpa het al naar buiten.

De Groenen hebben altijd een man en een vrouw aan de top, een Doppelspitze, dus de onverwachte kandidatuur van Baerbock (39) plaatste hen niet als tegenstanders tegenover elkaar. Maar de media-aandacht waar Habeck (50) op rekende, had zij voor de komende dagen wel slim voor zijn neus weggekaapt.

„Ik wist dat Robert zich kandidaat zou stellen”, zei Baerbock later. „Daarna zou het alleen nog maar zijn gegaan over de vraag: welke vrouw past aan zijn zijde? Daarom ben ik eerst met mijn kandidatuur naar buiten gekomen.”

Ze werden allebei gekozen, en leiden de Groenen nu al twee jaar samen. Met opmerkelijk succes. Bij deelstaatverkiezingen in Beieren en Hessen boekten de Groenen uitzonderlijk goede resultaten, en afgelopen zondag ook in Hamburg. Ze leveren nu burgemeesters in onder meer Hannover, Darmstadt, zelfs autostad Stuttgart en ook de minister-president in Baden-Württemberg.

In landelijke peilingen staan de Groenen op ruim 20 procent. Daarmee zijn ze de sociaal-democratische regeringspartij SPD ver voorbij. Alleen de CDU/CSU van bondskanselier Merkel is nog iets groter, maar omdat die partij in een leiderschapscrisis verkeert kunnen de Groenen zelfs hopen de grootste te worden zodra er verkiezingen worden gehouden. Dat is uiterlijk volgend jaar, maar kan door de groeiende onzekerheid over het leiderschap van de CDU ook veel eerder zijn.

Een verburgerlijkte partij

De Groenen, die onlangs hun veertigste verjaardag vierden, hebben de politieke wind mee. De grote aandacht voor het klimaat sluit perfect aan bij hun kernthema, bescherming van natuur en milieu. Maar ze danken hun opmars ook aan het populaire leidersduo, zegt politicoloog Michael Lühmann, van de Georg-August-Universiteit in Göttingen: „Vroeger zorgden de Groenen er altijd voor dat er niet alleen een man en een vrouw aan de top stonden, maar ook dat één van hen van de linkervleugel was en de andere een zogeheten Realo was, van de rechtervleugel. Maar Habeck en Baerbock zijn allebei Realo’s – en dat blijkt zowaar goed te werken.

„De linkervleugel is kleiner geworden, omdat de meeste nieuwe leden gematigd zijn. De partij is daardoor verburgerlijkt. Toch zijn ook de linkse leden tevreden, omdat de kans om weer te gaan regeren toeneemt.”

Grote vraag is of de linkervleugel ook zo meegaand blijft als de partij toetreedt tot een coalitie, compromissen moet sluiten en medeverantwoordelijkheid krijgt voor militaire missies.

En bovendien: populariteit is vluchtig, weten de Groenen uit eigen ervaring. In 2010 scoorden ze ook hoog in de peilingen, maar toen Duitsland drie jaar later naar de stembus ging haalden ze maar een magere 8,3 procent. Tot 2018 zijn ze blijven ruziën wiens schuld dat eigenlijk was.

Als er tussen Baerbock en Habeck rivaliteit is, laten ze daar niets van merken. Maar als er een datum voor nieuwe verkiezingen is, dringt zich een lastige vraag op. Nu nog zijn de Groenen de kleinste partij in de Bondsdag. Maar als de goede peilingen aanhouden zullen ze de campagne moeten ingaan met één enkele kandidaat voor het Kanzleramt. Het kanselierschap kan niet als duobaan worden vervuld. Schuiven de Groenen dan Robert Habeck naar voren als potentiële opvolger van bondskanselier Angela Merkel, of Annalena Baerbock?

De kanseliersvraag

Zelf gaan ze die zogenoemde K-Frage steeds uit de weg als journalisten erover beginnen. En de enkele keer dat een partijprominent zijn voorkeur laat blijken, moet hij zijn woorden weer snel inslikken. Zoals de minister-president van Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Hij sprak zich uit voor Habeck omdat die communicatief beter zou zijn en bestuurlijke ervaring heeft. Maar de volgende dag haastte hij zich te zeggen dat ook Baerbock de kwaliteiten heeft om kanselier te zijn.

Habeck, steevast met driedagenbaard en ongekamd haar, was in Sleeswijk Holstein zes jaar minister van Buitenzaken, zoals hij het zelf noemt: alles wat zich buiten afspeelt, landbouw, milieu en energietransitie. Een brede portefeuille waarbinnen hij zeer verschillende belangen moest vertegenwoordigen en bijeenbrengen.

Na de middelbare school deed hij zijn vervangende dienstplicht bij een instelling voor mensen met een lichamelijke beperking. Hij studeerde filosofie en germanistiek, schreef met zijn vrouw, Andrea Paluch, romans, kinderboeken en toneelstukken. Als politicus schreef hij een pleidooi voor links patriottisme.

„Habeck is behalve een ervaren bestuurder ook een grote verhalenverteller”, zegt politicoloog Lühmann. „Hij maakt fouten en zegt soms domme dingen, maar hij geeft mensen het gevoel dat hij diep over zaken nadenkt.

„Baerbock is heel anders: ze weet heel precies waar ze heen wil, ze zegt nooit zomaar wat en overdrijft niet. Tegelijk wekt ze de indruk sterk emotioneel betrokken te zijn, wat haar geliefd maakt. In november werd ze met 97,1 procent herkozen als co-voorzitter, hij met 90,4 procent.”

Volgens Der Spiegel is Baerbock het eigenlijke machtscentrum van de Groenen. De manier waarop ze Habeck de loef afstak bij haar kandidaatstelling, toonde haar scherpe politieke gevoel.

Buitenlandse ervaring opdoen

Anders dan Habeck heeft Baerbock enige buitenlandse ervaring. Als scholier bracht ze een jaar in Florida door, aan haar studie recht en politicologie in Hamburg plakte ze nog een jaar internationaal recht aan de London School of Economics vast, en daarna werkte ze drie jaar voor een Europarlementariër. In de Bondsdag hield ze zich veel bezig met buitenlandse onderwerpen.

Habeck probeert zijn geringe kennis op internationaal terrein snel bij te spijkeren. Hij bracht onlangs een bezoek aan de Verenigde Staten en hield een lezing in Londen. Uiterlijk over een jaar zal de partij moeten besluiten wie van de twee de kandidaat voor het kanselierschap wordt – en mogelijk de opvolger van Angela Merkel in het Kanzleramt.

Hamburg Verkiezingen Afgelopen zondag konden de Groenen bij de deelstaatverkiezingen in Hamburg hun sterk gegroeide populariteit omzetten in stemmen. De stad (die tegelijk een deelstaat is) is een van de laatste sociaal-democratische bolwerken in Duitsland, maar bij de Europese verkiezingen van 2019 kwamen de Groenen als grootste uit de bus. Volgens voorlopige uitslagen zondagavond behaalden de Groenen bijna een kwart van alle stemmen. De SPD, onder leiding van burgemeester Peter Tschentscher, bleef ondanks fors verlies met bijna 39 procent van de stemmen de grootste.