Tegenslag maakt Ajacied Daley Blind sterk, ondanks de pijn

Yvon Blind denkt er niet met plezier aan terug: die keer dat thuis in Diemen de damstenen door de kamer vlogen. Haar zoon Daley, een jaar of negen, wilde winnen. Haar echtgenoot Danny ook. Dus ja, dan lopen de emoties op. „Daley kon zich vreselijk boos maken als hij verloor. En Danny is er niet de man naar om zijn kind te laten winnen.”

Twintig jaar later is Daley Blind – verdediger van Ajax en 69-voudig international – nog even fanatiek. Maar hij kan zijn emoties goed bedwingen. Toen een verslaggever van Fox Sports hem vorige week vroeg wat hij vindt van de analyses over zijn ontstoken hartspier, antwoordde hij rustig maar beslist: „Bij jullie aan tafel heb ik me zwaar geërgerd. Iemand die cardioloog is of in de medische wereld werkt en zich uitlaat over een dossier dat hij niet kent, beseft niet dat hij heel veel schade kan aanrichten bij een persoon, mentaal of aan zijn carrière.”

Het was een nette manier om te zeggen: back off. Geef me de tijd om terug te keren na een onfortuinlijk incident. Want zo ziet Blind de aandoening die hem twee maanden aan de kant hield, zegt zijn moeder. „Ik vind het wonderbaarlijk hoe nuchter hij ermee omgaat. De ICD (een kastje dat het hartritme in de gaten houdt, red.) werd ’s middags onder zijn huid geplaatst en ’s avonds keek hij alweer vooruit. Hij legt het makkelijk naast zich neer, terwijl ik ook hoor van mensen die zo’n kastje als een groot ding ervaren.”

Rustig, slim, loyaal, gevoelig, introvert: kwalificaties die voorbijkomen in gesprekken met familie, vrienden, collega’s, oud-docenten en -trainers. Door de jaren heen is Blind nauwelijks veranderd, vinden ze. Oud-schoolgenoot Kishwar Badal: „Daarom zijn we na vijftien jaar nog steeds bevriend. Daley vindt het belangrijk om goed contact te houden met zijn oude vrienden. Daar doet hij zelf ook zijn best voor. Ik weet nog dat hij bij Manchester United geblesseerd was. Op een vrijdag appte hij tegen middernacht: ‘Ik zie dat er over zes uur een vlucht gaat. Kom hierheen, dan maken we er een leuk weekend van.’”

Volgens Hein Butteling, zijn oud-docent wiskunde aan de Open Scholengemeenschap Bijlmer, leerde Blind zichzelf op school presenteren. „Wat hij nu voor de camera doet heeft hij bij ons geleerd”, zegt Butteling trots.

Wie is Daley Blind? Wat drijft hem? En wat ligt er nog in het verschiet voor de 29-jarige voetballer, die volgens Britse journalisten in de belangstelling van Arsenal staat en afgelopen donderdag voor het eerst na zijn rentree in de basis stond tegen het Spaanse Getafe.

Bordspelletjes

Daley Blind werd in Amsterdam geboren als enige zoon van drie kinderen. „Een makkelijk kind”, zegt zijn moeder, dat maar voor één ding aandacht had: de bal. Op andere passies heeft ze hem nooit kunnen betrappen. „Of het moeten bordspelletjes zijn. Mens-erger-je-niet, backgammon, avalon – hij vindt alles even leuk.”

Toen Blind opgroeide was zijn vader een gevierd speler bij Ajax en het Nederlands elftal. Yvon was veel alleen met de kinderen, die daardoor lange tijd „aan haar hingen”. Pas later, toen Danny vaker thuis was, zou Daley een hechte band met zijn vader smeden. De keren dat ze sportief met elkaar te maken kregen, zoals bij het Nederlands elftal – waar de een speelde en de ander coachte – probeerden ze het persoonlijke en zakelijke zo goed mogelijk te scheiden.

Daley Blind voor de wedstrijd met het Nederlands elftal tegen Noord-Ierland in Belfast, november 2019. Foto Jason Cairnduff/Reuters

Blind volgde in zijn jeugd een strak regime, er zat weinig ruimte tussen school en Ajax. De Open Scholengemeenschap Bijlmer had een convenant met de jeugdopleiding van de club. Om kwart voor twee arriveerde een busje dat leerlingen oppikte en naar sportcomplex De Toekomst bracht. Wie spijbelde werd bij Ajax op de bank gezet. Club en school onderhielden nauw contact.

Blind was geen hoogvlieger op school. Toen hij voor economie dreigde te zakken werd met hulp van zijn mentor een soort reddingsactie op touw gezet. Hij kreeg bijles buiten schooltijd en haalde alsnog zijn diploma. Hij had een hoge gunfactor bij leraren, maar hield ook van een lolletje. Zo weet zijn jeugdvriendin Julie van Bennekom nog dat ze in een wc zijn T-shirt stond schoon te boenen op de dag dat hij zijn eerste contract bij Ajax tekende. „Daley had met mayonaise gekliederd in de McDonald’s”, vertelt ze. „Dat kon natuurlijk niet op zo’n dag.”

Neiging tot gemakzucht

Op De Toekomst maakte Blind deel uit van een getalenteerde lichting. Veel jongens met wie hij de jeugdopleiding doorliep kwamen later in het betaald voetbal terecht: Ben Rienstra (Kayserispor), Tom Overtoom (NEC), Sergio Padt (FC Groningen), Kai Heerings (Fortuna Sittard), Marko Vejinovićc (Arka Gdynia). „Van hen schopte Daley het ’t verst”, zegt Robin Pronk, die Blind twee seizoenen trainde, bij de D-pupillen en de B-junioren. „Hij is niet de snelste, maar heeft veel spelintelligentie. Wel kon hij wat nonchalant zijn. Zeker als Daley wedstrijden speelde waarin het hem makkelijk af ging, dan neigde hij naar gemakzucht. Werd hij geprikkeld, dan kon je zien dat hij tot de betere spelers behoorde.”

Blind had een natuurlijk overwicht, ook buiten het veld. Zo maakte Pronk mee dat zijn pupil tijdens een buitenlandse reis in het hotel excuses aanbood namens de groep na klachten over geluidsoverlast. „Dat is me altijd bijgebleven”, zegt hij. „Daley straalde best gezag uit, hij was sturend in de groep.”

Blind zelf ziet dat anders. In dagblad Trouw zei hij vorig jaar dat hij geen geboren leider is, zoals Matthijs de Ligt, maar dat hij die kwaliteit wel heeft ontwikkeld. „Ik zie mezelf meer als een leider óp het veld. Iemand die jongens kan helpen en sturen.”

Met de jaren werd Blind ook steeds professioneler. Zo weet iedereen bij Oranje dat hij niet meedoet aan bordspelletjes op de avond voor een wedstrijd. „Daar maken de jongens grapjes over”, zegt Internazionale-verdediger Stefan de Vrij, „maar ze respecteren het wel. Daley trekt zich terug op zijn kamer om zijn hoofd bij de wedstrijd te houden.”

Jols gebeden

Op twee uitzonderingen na – FC Groningen en Manchester United – heeft Blind zijn hele carrière voor Ajax gevoetbald. In Groningen speelde hij zichzelf als negentienjarige huurling in de kijker na een moeilijke periode bij Ajax, waar spelers als Jan Vertonghen en Toby Alderweireld de voorkeur kregen van coach Martin Jol. Jol volgde Marco van Basten op, die Blind hoog inschatte en hem in 2008 liet debuteren in het eerste elftal. „Die harde overgang maakte het moeilijk voor hem”, zegt zijn vriend Badal. „Hij had geroken aan het eerste elftal en speelde plots weer met Jong Ajax op De Toekomst voor 150 man op een maandagavond.”

Moeder Yvon zegt dat haar zoon het gevoel had dat hij niet genoeg kansen kreeg van Jol. „Zijn vader vond dat hij er overheen moest stappen, dus dan kwam hij bij mij voor een luisterend oor.”

Volgens Jol was het allemaal geen kwade opzet. Blind was toen niet goed genoeg om collega’s als Vertonghen eruit te spelen, zegt hij, al was hij wel heel goed aan de bal. Jol: „Ik heb niets tegen die jongen, het is een hele fijne gozer. Ik heb zelfs nog voor hem gebeden met die ontsteking.”

In de periode dat Blinds ontwikkeling bij Ajax dreigde te stagneren, vroeg Jol aan diens vader of die zijn rechterhand wilde worden. Geen handige zet, erkent Jol nu, want de situatie met Daley zat hun communicatie in de weg. „Danny was vrij professioneel, maar één keer liet hij zich gaan. ‘Wat wíl je nou’, zei hij, en liep boos weg. Hij sprak niet dagelijks over Daley, maar het speelde wel altijd. Dat heb ik onderschat.”

Daley Blind tijdens de Champions League-wedstrijd met Ajax tegen Valencia in de Arena, december 2019. Foto Maurice van Steen/ANP

Jol zag maar één oplossing, zegt hij: Blind verhuren aan een andere club, zodat zijn ontwikkeling geen gevaar liep. Het werd dus FC Groningen, in de tweede helft van het seizoen 2009-2010.

Zelfvertrouwen

In een half jaar tijd deed Blind veel zelfvertrouwen op, zegt voormalig Groningen-coach Pieter Huistra, die hem definitief van Ajax had overgenomen als Blind geen terugkeer naar Ajax had geprefereerd. „Van zijn vader heeft hij professionele hardheid meegekregen”, zegt Huistra. „Hij wist wat je moet weten en kunnen om op hoog niveau te voetballen. Publiek en pers waren lovend over hem.”

Yvon Blind vertelt dat haar zoon in Groningen zijn eigen boontjes leerde doppen. In zijn woning boven een kapperszaak in het centrum van de stad was er niemand die voor hem kookte en kon hij minder makkelijk leunen op zijn vaders adviezen. „Voor zijn persoonlijke ontwikkeling is die periode belangrijk geweest.”

Blind heeft volgens haar nooit overwogen langer in Groningen te blijven, al lag een basisplaats bij Ajax – waar Jol nog steeds de leiding had na zijn terugkeer – niet voor de hand. „Maar Ajax was zijn club. Hij wilde zijn droom waarmaken.”

In een paar jaar tijd moest Blind veel tegenslag incasseren. Niet alleen zat hij onder Jol op de bank, hij kreeg bij diens opvolger Frank de Boer ook met fluitconcerten van de eigen aanhang te maken. En tijdens Johan Cruijffs ‘fluwelen revolutie’ moest hij lijdzaam toezien hoe zijn vader het mikpunt werd van kritiek. In die tijd voerde hij een paar gesprekken met een mental coach, vertelt zijn moeder. „Daar leerde hij hoe je omgaat met zaken die buiten je controle liggen. De kritiek op zijn vader deed Daley veel verdriet. Hij zag hoeveel pijn dat hem deed. En juist bij zijn vader kon hij daar niet mee terecht.”

Op een voetstuk

Over zijn toekomst heeft Daley Blind zich nog niet uitgesproken. Is hij in voor een nieuw buitenlands avontuur of vernieuwt hij zijn contract bij Ajax, dat medio 2022 afloopt?

Zijn vroegere coaches denken dat hij er goed aan doet bij Ajax te blijven. „Met het vertrek van Ziyech – en wie weet straks ook Van de Beek, Tagliafico, Dest en Onana – wordt het elftal langzaam ontmanteld”, zegt Pronk. „Ajax zou een nieuw elftal rond Blind en Tadic kunnen bouwen. Ik sluit niet uit dat hij binnenkort met het bericht naar buiten komt: ik heb mijn contract voor vijf jaar verlengd.”

„Bij Ajax weet Daley wat hij heeft”, zegt ook Jol. „Hij zit nu in zijn kracht en wordt op een voetstuk geplaatst. In het buitenland moet je maar zien wat ze van je verwachten. Kijk naar Matthijs de Ligt, een van de besten die we hebben. Die moet in Italië van de tien dingen tien goed doen defensief.”

Yvon Blind spoort haar zoon aan om ook naar de verdere toekomst te kijken, want voetballen doe je natuurlijk niet tot je vijftigste. „Er zit een trainerscursus aan te komen. Daley is goed met kinderen (hij werd vorig jaar voor het eerst vader, red.), dus iets met de jeugd lijkt me wel wat.”

Oud-voetballer Aras Özbiliz kent Blind al sinds zijn achtste. Hij denkt dat die zich geen leven zonder voetbal kan voorstellen. „Ik weet zéker dat hij zijn trainerspapieren gaat halen. Hij zou niet weten wat hij zonder voetbal moet.”

Yvon Blind is het met hem eens. „Toen Daley vorig jaar trouwde heb ik een filmpje gemaakt. Zijn leven van nul tot nu. Het viel me op hoe weinig momenten hij niets aan zijn voet heeft. Zo lang hij maar kan winnen, dan is hij gelukkig.”