Stormzy geeft indrukwekkende one man show in Amsterdam

Het meest indringende moment kwam vroeg in de show. De bijna twee meter lange Stormzy had nog geen tien minuten van links naar rechts over het podium geraasd, toen een felle lichtbundel hem van achteren fixeerde. De beat, zo zwaar zoemend dat mensen op de voorste rijen er fysiek door naar achteren gedrukt werden, stopte. Stormzy’s a capella klonk indrukwekkend: „When Banksy put the vest on me / Felt like God was testin’ me.”

Met „the vest” refereert Stormzy aan het met de Union Jack beschilderde kogelvrije vest van kunstenaar Banksy, dat hij droeg bij zijn optreden op het Glastonburyfestival vorige zomer. Stormzy droeg het als protest tegen het toenemende aantal gevallen van „knife crime” door jongeren die met messen de straat op gaan. Ook symboliseerde het vest hoe kwetsbaar Stormzy zelf was geworden voor kritiek. „Telling lies not facts on me,” rapte hij in ‘Audacity’, „I roll out with no splash on me” (ik ga door zonder dat het me geraakt heeft).

Maatschappijkritisch

Stormzy is de koning van de grime, de Britse hiphop-variant die elementen van jungle en dancehall incorporeert in militante, zwaar beukende muziek. De rapper die als Michael Omari Owuo werd geboren in de Londense wijk Croydon heeft op zijn 26ste al veel bereikt. Sinds hij in 2017 de toenmalige premier Theresa May aanviel om haar harteloze reactie op het drama van de brand in de Grenfell-toren en hij vorig jaar op Glastonbury het hele festivalterrein „Fuck the government, fuck Boris” liet scanderen, geldt Stormzy als een muzikant die zichzelf een maatschappelijke taak heeft toebedeeld. Hij schiep een studiebeurs voor studenten van kleur aan de universiteit van Cambridge. Uitgeverij Penguin gaf hem een eigen subdivisie.

Dat Stormzy zich bewust is van de voors en tegens van het koningschap blijkt uit de titel van zijn tweede album Heavy is the Head, naar een Shakespearecitaat uit Henry IV: Zwaar is het hoofd dat de kroon moet dragen.

‘Amsterdam en Londen zijn familie’

In de Afas gaf Big Michael een energieke one man show, slechts gesteund door ingeblikte beats en zang naast de aanmoedigingskreten van DJ Tiiny. Zijn stem met de karakteristieke, overslaande intonatie bulderde door de zaal. „Amsterdam en Londen zijn familie,” sprak hij nadat hij had vastgesteld dat er veel Londenaren aanwezig waren. „Geen betere plek om dit nummer te zingen,” droeg hij ‘Cigarettes and Cush’ op aan alle wietrokers.

Zingen liet hij zo veel mogelijk over aan het publiek, in de refreinen van de relatief ingetogen nummers ‘Do Better’ en ‘Crown’. De ingeblikte piano van de laatste kreeg gezelschap van een ronkend kerkorgel in ‘Blinded By Your Grace’, een kitschmoment dat vooraf werd gegaan door de smekende liefdesverklaring ‘Lessons’ waarin de stoere rapper toonde dat hij ook maar een klein hartje heeft. Los ging het in het slotkwartier en de grote ontlading van ‘Vossi Bop’. Het was een dag om nooit te vergeten, verklaarde Stormzy, inmiddels met ontbloot bovenlijf. Een opmerking die hij waarschijnlijk op zijn hele wereldtournee maakt, want zo’n professionele popster is hij ook wel weer.