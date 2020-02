SPD wint in Hamburg, de Groenen groeien sterk

Bij de deelstaatverkiezingen in Hamburg hebben de Groenen zondag een kwart van de stemmen behaald, een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. De SPD verloor weliswaar fors, maar blijft de grootste partij in de Duitse havenstad. Dat blijkt uit voorlopige uitslagen.

De stad (die tegelijk een deelstaat is) is een van de laatste sociaal-democratische bolwerken in Duitsland. SPD-burgemeester Peter Tschentscher kan in functie blijven. Zijn partij haalde 38,6 procent van de stemmen. De Groenen zijn met 24,8 procent de op één na grootste partij. De afgelopen vijf jaar hebben SPD en Groenen in Hamburg samen geregeerd.

Leiderschapscrisis

De CDU verloor, zoals verwacht na de leiderschapscrisis waar de partij in is beland , en kwam met 11,2 procent op een voor Hamburg historisch slecht resultaat. Partijleider Annegret Kramp-Karrenbauer kondigde eerder deze maand haar vertrek aan, in verband met de bestuurlijke impasse die is ontstaan in de deelstaat Thüringen over samenwerking met de rechts-radicale AfD.

In Hamburg was in de loop van de avond nog onzeker of de AfD de kiesdrempel van 5 procent heeft gehaald. Ook was nog niet duidelijk of de liberale FDP genoeg stemmen heeft gekregen om in het deelstaatparlement te kunnen blijven. De socialistische partij Die Linke behaalde 9 procent.

Update (20.20): Dit bericht is aangevuld met nieuwe uitslagen.