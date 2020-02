Sanders wint ruim in Nevada, Biden houdt campagne in leven

De Amerikaanse senator Bernie Sanders heeft zaterdag zijn koploperspositie in de race om de Democratische presidentskandidatuur op overtuigende wijze verstevigd. De ‘democratisch-socialist’ uit noordoostelijk Vermont won bij de caucuses in de westelijke woestijnstaat Nevada veruit de meeste stemmen en partijgedelegeerden. Zondagochtend (Nederlandse tijd) stond hij bij notering van de helft van de uitslagen op 47 procent van de gedelegeerden, die half juli op de partijconventie de presidentskandidaat kiezen.

In zijn overwinningspeech, die hij hield in Texas, stelde Sanders: „We hebben een coalitie samengesteld die uit verschillende generaties en rassen bestaat en die niet alleen in Nevada wint, maar ook de rest van het land zal meeslepen.”

Exitpolls in Nevada wijzen uit dat hij zaterdag inderdaad een zeer gemêleerd gezelschap kiezers achter zich kreeg: Sanders won zowel onder zwarten als Hispanics en in nagenoeg alle leeftijdscohorten. Alleen de 65-plussers kozen vaker voor Joe Biden.

Biden maakt ‘come-back’

De voormalig vicepresident Biden haalde volgens de eerste uitslagen een tweede plek, met 19 procent. Een resultaat dat hij hard nodig had na zijn teleurstellende vierde en vijfde plek in Iowa en New Hampshire. Met dit resultaat zal hij zijn campagne in ieder geval levend kunnen houden tot Super Tuesday, als op 3 maart veertien staten voorverkiezingen houden. Biden sprak zelf van een ‘come-back’.

In Nevada kwam oud-burgemeester Pete Buttigieg van South Bend, die in de eerdere twee voorverkiezingen nog gedeeld eerste werd met Sanders, met 15 procent niet verder dan de derde plek. Het illustreert dat hij slecht aansluiting vindt bij kiezers uit etnische minderheidsgroepen: in Nevada is een groot deel van het electoraat van latino-komaf. De senatoren Elizabeth Warren (10 procent) en Amy Klobuchar (5 procent) maakten de rest van de top-vijf uit.

Russische inmenging in 2020?

De uitslag in Nevada zal Sanders sterken in zijn claim dat hij een brede coalitie kiezers kan mobiliseren om in november president Donald Trump te verslaan bij de strijd om het Witte Huis. Binnen de partijtop en onder gematigde Democraten leeft de vrees dat zijn standpunten hiervoor te links zouden zijn.

Vrijdag werd via The Washington Post bekend dat zijn campagne is gewaarschuwd door de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland zijn strijd om de presidentskandidatuur zou proberen te helpen. Sanders bevestigde dit nieuws gelijk en stelde in een verklaring: „anders dan Donald Trump beschouw ik [de Russische president, red.] Vladimir Poetin niet als vriend, maar als een autocratische schurk”. Hij maande Rusland zich niet met het Amerikaanse democratisch proces te bemoeien.

Russische inlichtingendiensten mengden zich in 2016 ook in de Amerikaanse verkiezingen om de Republikeinse en openlijke pro-Kremlin-kandidaat Donald Trump te helpen. Dit jaar zouden ze zowel Sanders als Trump willen steunen. De veronderstelde strategie hierachter werd als volgt uitgelegd door het campagneteam van presidentskandidaat Michael Bloomberg, die pas volgende maand in de race stapt: „Voor de Russen is dit een no-brainer: óf ze nomineren de zwakste kandidaat om het op te nemen tegen hun marionet Trump óf ze krijgen een socialist als president verkozen.”