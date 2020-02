Ontwerper Raf Simons naar Prada

De Belgische ontwerper Raf Simons (52) wordt creatief directeur van Prada, zo werd zondagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor van Prada in Milaan. Hij zal de positie delen met Miuccia Prada (70), die in 1978 wat toen nog het tassen- en koffermerk van haar familie was, erfde. In 1989 had Prada voor het eerst een modecollectie. Het contract met Simons gaat in op 2 april en is, uitzonderlijk in de modewereld, voor onbepaalde tijd.

Simons, die een eigen mannenmodemerk heeft, was eerder creatief directeur bij Jil Sander, Christian Dior en Calvin Klein. Bij dat laatste vertrok hij na iets meer dan twee jaar, in december 2018, naar verluidt vanwege tegenvallende verkopen. Calvin Klein heeft geen opvolger voor Simons benoemd, en richt zich nu op jeans en ondergoed.

Meteen na zijn vertrek bij het Amerikaanse merk, zo vertelde Simons op de persconferentie, werd hij benaderd door Patrizio Bertelli, echtgenoot van Miuccia Prada en zakelijk leider van de Prada-groep. Bertelli is ook degene die Simons in 2005 aantrok voor Jil Sander; Prada was destijds nog de eigenaar van Jil Sander. Dat hij toen niet meteen kon beginnen, zal te maken hebben met het contract met Calvin Klein, dat nog niet was afgelopen toen hij daar vertrok .

Sneaker-hype

De Prada-groep, waar ook het klassieke Britse schoenenmerk Church’s deel van uitmaakt, en die voor 80 procent in handen is van de familie Prada, heeft de laatste jaren te maken met tegenvallende resultaten, terwijl concurrenten als Gucci en Balenciaga juist enorm groeiden. Analisten wijten dat aan het feit dat het merk heel laat begon met online verkoop, te laat insprong op de sneakerhype en de prijs van de tassen te veel had verhoogd. Volgens modesite Business of Fashion is een aandeel Prada nu 35 procent minder waard dan vijf jaar geleden.

Afgelopen november werd Simons geïnterviewd tijdens de Vlaamse modeconferentie Fashion Talks. Daar sprak hij zich uit tegen de commercialisering van de modewereld. Volgens hem worden collecties door recensenten tegenwoordig beoordeeld op hun economische succes. „Maar de grootte van je publiek of hoe hard je bedrijf groeit, bepaalt niet hoe goed je ontwerpt.”

Op de persconferentie in Milaan zei hij: „Het is mogelijk een goedlopend bedrijf te hebben zonder sterke ontwerpen. Miuccia en ik zijn het daar niet mee eens.” Maar het is natuurlijk naïef om te veronderstellen dat van Simons’ benoeming alleen een creatieve impuls wordt verwacht.

De eerste gezamenlijke collectie van Prada en Simons wordt komende september geshowd in Milaan. Simons zal zich niet bemoeien met Prada’s tweede lijn Miu Miu.