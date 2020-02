Judoka Henk Grol heeft na uitglijder nog twee kansen om Tokio te halen

Matthijs van Nieuwkerk introduceerde hem als een van zijn „favoriete sporters” toen hij op dinsdag 11 februari aanschoof bij De Wereld Draait Door. Het merendeel van de kijkers die Henk Grol die avond aan de talkshowtafel zagen zitten – hagelnieuwe zwarte capuchontrui, fris geschoren hoofd – konden vast begrip opbrengen voor de extra lovende, persoonlijk getinte introductie; de judoka straalde zoals niet vaak eerder op televisie.

De 34-jarige Grol was net terug uit Parijs, waar hij een Grand Slam had gewonnen – na Osaka 2018 zijn tweede grote toernooizege in de categorie +100 kg. In Palais Omnisports had hij in de finale de Japanner Kokoro Kaguera verslagen, die eerder dat toernooi thuisfavoriet en tweevoudig olympisch kampioen Teddy Riner diens eerste nederlaag in bijna tien jaar had toegebracht.

Belangrijker: Grols concurrent, Roy Meyer, was in Parijs niet verder gekomen dan een gedeelde zevende plaats. De weg naar de Olympische Spelen van Tokio, waarnaar een land per gewichtscategorie één judoka mag afvaardigen, lag weer helemaal open voor Grol. Slechts vijftien punten scheidden hem op de wereldranglijst van Meyer. En met nog drie zogeheten kwalificatiemomenten voor de boeg, had hij het gevoel boven te liggen in het olympische ‘voorgevecht’ der zwaargewichten.

Snel weg

„Sorry, ik heb echt niets te zeggen”, krijgt Henk Grol zondag nog net over zijn lippen als hij langskomt. Hij wil maar één ding: snel weg uit de Dome in Düsseldorf, waar hij zojuist, bij het tweede Grand Slam-toernooi van dit jaar, heeft verloren van de Duitser Johannes Frey. Een derde straf, vanwege een schijnaanval, wordt Grol fataal in de verlenging van zijn eerste partij.

Roy Meyer (links) in gevecht met Tuvshinbayar Naidan uit Mongolië, begin deze maand in Parijs. Foto Christophe Petit Tesson/EPA

Even later wint Meyer zijn eerste partij, met ippon van de Bosniër Harun Sadikovic. Als Meyer de kwartfinales bereikt, na een zege op de Spanjaard Irinel Chelaru Grigoras, rijdt Grol al op de Autobahn. Op weg naar huis, misschien wel op weg naar Sportcentrum Velserbroek, waarvan hij sinds vorig jaar mede-eigenaar is.

De sportschool kwam in het geanimeerde, ruim twaalf minuten durende gesprek in DWDD ook ter sprake. Het monomane in Grol had, sinds de overname van een failliete boedel in Noord-Holland, plaatsgemaakt voor een minder nauwe blik. Het werk in het sportcentrum „geeft me rust”, gaf Grol toe, met een bijna verlegen glimlach om de lippen.

Rust, in het hoofd welteverstaan, was ook precies wat hij nodig had om zijn olympische droom alsnog te verwezenlijken. Want laat er geen misverstand over bestaan: Grol is alleen teruggekeerd op de tatami om in Tokio goud te winnen, zoals Matthijs van Nieuwkerk het zonder omhalen poneerde. In de Budokan waar Anton Geesink in 1964 olympisch kampioen werd, voegde liefhebber Grol er mijmerend nog aan toe.

Excuses zijn er niet

In de uitzending van de DWDD was een bijrol weggelegd voor Roy Meyer; de kijkers zagen hem voor de microfoon van de NOS reageren op Grols succes in Parijs. „Ik maak me geen zorgen”, zei Meyer. „Uiteindelijk gaat de beste.” Een uitspraak die Grol op het lijf is geschreven. „Excuses zijn er niet,” zei hij in DWDD. Op de vraag of hij zich kon voorstellen dat de keus op Meyer zou vallen, antwoordde Grol: „Dat gaat niet gebeuren.”

Zo kenden de kijkers Grol, de zelfverzekerd ogende judoka voor wie alleen winnen telt. Vier jaar geleden maakte hij live op tv zijn afscheid bekend nadat hij voor de derde keer op rij de olympische titel was misgelopen. Erger: na twee bronzen medailles, in 2008 en 2012, stond hij in Rio zelfs met lege handen. Nooit meer zouden we Grol als judoka terugzien, zoveel stond vast.

Maar in maart 2018 maakte hij zijn internationale rentree met een finaleplaats bij de Grand Slam in Jekaterinenburg. Een gewichtsklasse hoger, zodat hij verlost was van de voortdurende strijd om op het juiste gewicht te blijven.

Het is niet ondenkbaar dat Grols loopbaan in maart definitief eindigt in de Russische stad. Jekaterinenburg is door de nationale selectiecommissie aangewezen als één na laatste toernooi in de olympische kwalificatie. Maar het is nog de vraag of Grol daar, bij de derde Grand Slam van 2020, in actie komt. Degene die het antwoord daarop moest geven, zat zondag al in de auto naar Nederland.

Roy Meyer, in 2019 nummer drie bij de WK en winnaar van een Grand Slam in Abu Dhabi, judode intussen onverstoorbaar verder. Weliswaar profiteerde hij in Düsseldorf niet ten volle van de uitglijder van Grol – in de halve finale was de Duitser Frey óók voor Meyer te sterk, en in de strijd om het brons verloor hij van de Zui-Koreaan Minjong Ki. Maar de 360 punten die hij kreeg voor een gedeelde vijfde plaats, overtreffen ruim Grols punten voor de moeite. Met nog twee toernooien te gaan – de olympische kwalificatie eindigt na de EK (in mei in Praag) – is het gat tussen beiden op de wereldranglijst gegroeid, maar nog altijd overbrugbaar.

Hoe de strijd tussen Meyer en Grol ook afloopt, uiteindelijk gaat gewoon de beste naar de Olympische Spelen.