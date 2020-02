Italië sluit besmettingshaarden coronavirus af

Het Italiaanse kabinet heeft zaterdagavond laat besloten tot een reeks ongekend drastische maatregelen om te proberen verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voor de twee besmettingshaarden in het noorden van het land geldt een in- en uitreisverbod en alle activiteiten daar zijn sterk aan banden gelegd. Politie en zo nodig leger gaan de toegangswegen controleren.

Lees ook: Italië vreest, na twee doden, verdere verspreiding van coronavirus

„We hebben een decreet aangenomen om de gezondheid van de Italianen te beschermen’’, zei premier Conte tegen middernacht na vier uur spoedberaad. De maatregelen komen nadat vrijdag en zaterdag een snelle toename van het aantal besmettingen is geconstateerd. Twee mensen zijn overleden, tegen de tachtig mensen testten positief op het virus. Nergens in Europa zijn zo veel mensen positief bevonden op het Covid-19 virus.

Tien stadjes ten zuidoosten van Milaan, met Codogno als centrum, worden van de buitenwereld afgesloten. Daar zijn de meeste besmettingen geconstateerd. Het gaat om ongeveer vijftigduizend mensen. Ook het stadje Vo’ Euganeo, ten zuiden van Padua, in het noordoosten, wordt geïsoleerd.

Scholen en bedrijven voorlopig dicht

In deze gebieden blijven scholen, bedrijven en overheidsgebouwen voorlopig dicht. „Iedere vorm van samenkomst op een publieke of particuliere plaats” is verboden. Wie het reisverbod negeert, riskeert een forse boete en drie maanden gevangenisstraf. Winkelen en gebruik van overheidsvoorzieningen in de gebieden is alleen toegestaan als „middelen voor individuele bescherming” worden gebruikt.

„We willen bescherming voor alle Italianen’’, zei Conte. Hij onthulde dat een gezin dat in quarantaine was geplaatst, zijn woonplaats heeft verlaten en naar het zuiden van Italië is afgereisd. „Zulke dingen moeten niet meer gebeuren’’, zei hij. Wie in contact is gekomen met besmette patiënten, móét in quarantaine. Naleving daarvan wordt „actief’’ gecontroleerd.

De anti-migratiepartij Lega had gepleit voor sluiting van de landsgrenzen. Conte wees dat af. „Dat is een draconische en buitenproportionele maatregel gesteld tegen de noodzaak de besmetting te beperken.” Hij riep de Italianen op niet in paniek te raken en te vertrouwen op de maatregelen die nu zijn afgekondigd.

De beperkingen gaan verder dan de twee besmettingshaarden. Ook buiten deze gebieden zijn publieke evementen afgelast, zoals de voetbalwedstrijden van de Serie A in de regio’s Lombardije en Veneto. Buiten de afgesloten gebieden zijn zaterdag een paar besmettingen geconstateerd, onder andere in Piemonte en in Milaan.