‘Gelooft Suriname wel in verandering?’

Een solo-actie van Stefano ‘Pakittow’ Biervliet (27) leidde vorige week tot een van de grootste protesten in Suriname in de afgelopen jaren. Wie is deze jonge ondernemer die in z’n eentje tienduizend mensen op de been kreeg om te protesteren tegen de regering Bouterse? „Ik liep al langer met het idee om de straat op te gaan”, vertelt Biervliet via Skype vanuit Paramaribo. „Er gaat zo veel mis in Suriname. We moeten nu echt wakker worden en in actie komen. Onze economie is ingestort, veel mensen kunnen nauwelijks meer rondkomen. Er is corruptie, onze leiders verrijken zichzelf. Toen aan het licht kwam bij de Centrale Bank dat 100 miljoen dollar verdwenen was, spaargeld van Surinaamse burgers, was voor mij de maat vol. De oppositie bleef oorverdovend stil en dus heb ik zelf maar een vergunning aangevraagd voor een protestdemonstratie.”

CV Ondernemer Stefano Biervliet (27) is een Surinaamse ondernemer. Vorige week leidde hij een groot protest tegen de ‘bankroof’ door de regering. Hij is producent van de pindasaus Pakittow’s, de merknaam komt van het koosnaampje ‘papito’ dat hij in zijn jeugd had. Hij is ook oprichter van een boetiek, kapsalon en schoonmaakbedrijf. Biervliet, die opgroeide in volksbuurt Blauwgrond, is bestuurslid van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO).

President Bouterse is een weddenschap met u aangegaan. Hij gaat deze maandag de straat op en heeft aangekondigd dat hij meer mensen op de been krijgt dan u gelukt is.

„Ik vind het kinderachtig, zo’n oproep van de president. Het is geen battle wie meer mensen op de been krijgt. Ik wil geen wedstrijd met hem houden, ik wil alleen zijn aandacht trekken. Als president behoor je er te zijn voor de hele bevolking, niet alleen voor de aanhangers van je eigen partij. Zijn de mensen die op het Onafhankelijkheidsplein demonstreerden dan geen Surinamers?”

Biervliet is een van de jongste succesvolle ondernemers van Suriname en een van de prominente leden van de actiegroep We zijn Moe. In 2017 organiseerden hij en andere jonge activisten als Maisha Neus en Curtis Hofwijks ook al grote protesten.

Biervliet brengt in Suriname onder meer een eigen merk pindasaus op de markt. „Ondernemen zit in mijn bloed”, zegt hij. „Als kind moest ik al werken. Ik ben opgevoed door mijn alleenstaande moeder en er was weinig geld. Op mijn negende verkocht ik suikerspinnen om te helpen de eindjes aan elkaar te knopen. Het heeft me ijzersterk gemaakt en er voor gezorgd dat ik al op jonge leeftijd mijn verantwoordelijkheid moest nemen en mijn eigen boontjes dopte. Maar een jeugd heb ik niet echt gehad.”

In eerste instantie werd een beetje lacherig gedaan over zijn aangekondigde protestactie. Veel Surinamers, ook de grote oppositiepartijen, bleven afwachtend. Een echte demonstratiecultuur heeft het land niet. Voordat Surinamers de straat op gaan, moet veel gebeuren. Zowel de regering als de oppositie waarschuwt regelmatig dat het land niet ‘gedestabiliseerd’ moet worden. Naarmate er meer feiten over het monetair drama rond de Centrale Bank naar buiten kwamen, groeide het verzet. Uiteindelijk riepen vakbonden, oppositiepartijen en een groot deel van het bedrijfsleven hun achterban op mee te doen met Biervliets demonstratie. De opkomst was massaal, maar de teksten op de protestborden waren summiere, niet al te kwetsende verwijzingen naar het wanbeleid van de regering. ‘Buck Fouta’, een verwijzing naar de bijnaam (Bouta) van de president. ‘Boefdraad’ (naar minister van Financiën Hoefdraad, die verantwoordelijk wordt gehouden voor het verdwenen geld bij de Centrale Bank) en ‘Pè a moni dè?’ (Waar is het geld?).

„Al die duizenden mensen op het Onafhankelijkheidsplein waren hartverwarmend. Toch moeten we bij ons zelf nagaan, waarom blijven we zo afwachtend en zijn we moeilijk in actie te krijgen? Geloven we niet in echte verandering? Toen ik aangaf dat ik een demonstratie wilde organiseren verklaarde iedereen me voor gek.”

Aanhangers van de NDP hebben op sociale media keihard de aanval op u geopend. Voelt u zich bedreigd?

„Ik ben niet bang te krijgen. Ik voel me juist heel energiek na dit grote protest en ik wil doorgaan. Eerlijk gezegd doet het me goed als ik wat oude leiders kan irriteren. Eigenlijk zouden ze samen met mij en de andere jongeren Suriname moeten redden. Maar ze denken alleen aan zichzelf.”

Het afgelopen jaar waren er in verschillende omliggende landen van Suriname ook grote protesten van burgers tegen hun regeringen. Bent u hierdoor geïnspireerd?

„Net als in de regio, zijn ook jonge mensen het hier in Suriname zat: wij moeten nu het voortouw nemen. Er zullen nog protesten volgen waarbij ik ook de studenten van de Anton de Kom Universiteit (ADEK) wil gaan mobiliseren. We zijn nog lang uit gedemonstreerd.”