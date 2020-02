Forum wil naar rechter om uitspraak presentator Buitenhof

Forum voor Democratie wil een kort geding aanspannen omdat Buitenhof uitspraken van partijleider Thierry Baudet verkeerd zou hebben weergegeven. Dat bevestigt een woordvoerder van FVD zondagavond aan NRC. De partij eist een rectificatie van het programma.

Presentator Natalie Righton zei zondagochtend in Buitenhof dat Baudet in de Tweede Kamer had gesproken over „een vooropgezet plan” van de EU om „het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten”. Ze doelde op een uitspraak van de partijleider tijdens een debat afgelopen dinsdag. Baudet zei toen dat de EU veerdiensten opzet „om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa, om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zullen zijn”.

Baudet tweette later op zondag dat Righton hem woorden in de mond heeft gelegd die hij „absoluut niet” heeft gebruikt. De politicus verzocht Buitenhof binnen een uur te rectificeren. Omdat het programma dat niet heeft gedaan, is de advocaat van de partij „aan de slag met een dagvaarding”, aldus de woordvoerder van FVD. Wanneer de dagvaarding wordt ingediend en bij welke rechtbank, kon de partij nog niet zeggen.

Kritiek

Tijdens het debat dinsdag kreeg Baudet kritiek op zijn uitspraak. „Mijn vraag is of de heer Baudet zich ervan bewust is dat hij een extreemrechtse of radicaal-rechtse theorie aan het verspreiden, aan het witwassen is in deze vergaderzaal”, aldus PvdA-fractievoorzitter Asscher. Hij doelde daarmee op zogeheten omvolkingstheorieën. Vicepremier Hugo de Jonge (CDA) sprak vrijdag na de ministerraad van een „idiote theorie”.

De VPRO, die Buitenhof uitzendt, was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar. Tegen persbureau ANP wilde de omroep niet reageren. Het is nog onduidelijk of het kort geding gericht zal zijn tegen de VPRO of tegen Buitenhof zelf.