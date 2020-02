Doden en gewonden bij aardbeving in Turkije en Iran

Bij een aardbeving in het zuidoosten van Turkije bij de grens met Iran zijn zondag zeven mensen om het leven gekomen. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu laten weten. Onder de doden zijn drie kinderen, meldt persbureau Reuters. Vijf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin.

De aardbeving, met een kracht van 5.7, vond plaats bij de grens met Iran en trof meer dan veertig dorpen in Turkije. Ruim duizend gebouwen zijn volgens minister Soylu ingestort. Ook in de stad Van, met meer dan 300.000 inwoners, was de beving voelbaar en stortten gebouwen in.

Door de aardbeving raakten in Iran zeker 25 mensen gewond. Onder meer de stad Khoy werd getroffen. In het oosten van Turkije komen vaker aardbevingen voor. Zo kwamen vorige maand zeker 29 mensen om het leven gekomen in de provincie Elazig.