Dode en gewonden bij steekpartij Alphen aan de Rijn

Bij een steekpartij in Alphen aan de Rijn is zaterdagnacht iemand om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Zij zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Een verdachte is aangehouden.

Rond 01.00 uur kwam bij de politie een melding binnen van een steekpartij aan het Topaasplantsoen in het noorden van Alphen aan den Rijn. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en de politie zoekt nog naar getuigen.

Een deel van de buurt werd afgezet voor onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.