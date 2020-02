Derde winst op rij voor PSV, ook AZ haalt drie punten binnen

PSV heeft zondagmiddag voor de derde keer op rij een eredivisiewedstrijd gewonnen. Het werd 2-1 bij Vitesse. AZ was te sterk voor PEC Zwolle en won thuis met 2-0.

De wedstrijd in Arnhem begon rustig. In de eerste helft creeërde Vitesse meer scoringskansen dan PSV, met voor rust mogelijkheden voor Oussama Tannane (die schoot naast) en Armando Obispo. Vitesse kwam uiteindelijk in de 50ste minuut op voorsprong door een schot van Tim Matavz, die profiteerde van een fout van centrale verdediger Daniel Schwaab.

PSV kwam snel op gelijke hoogte: nog geen tien minuten later benutte spits Sam Lammers een strafschop na een overtreding op Denzel Dumfries. Cody Gakpo maakte in de 63ste minuut de 2-1 met een geplaatst schot vanaf de rand van het strafschopgebied. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kreeg Matavz nog een een kans, maar hij schoot hard over. PSV kwam in de vier minuten extra tijd niet meer in de problemen.

Dankzij de winst in Arnhem blijft de achterstand van de Einhovenaren op AZ (nummer twee in de competitie) en Feyenoord (nummer drie) beperkt, tot vijf punten en één punt. Ajax moet later in de middag nog aan de bak: de koploper speelt uit tegen Heracles Almelo.

Penalty’s belangrijk voor AZ

Ook AZ heeft zondag gewonnen, vooral dankzij Teun Koopmeiners. De penaltyspecialist van AZ kwam tijdens de thuiswedstrijd drie keer in die hoedanigheid in actie. Na veertig minuten stopte PEC-doelman Michael Zetterer de inzet van Koopmeiners. Hij is de eerste keeper die daarin is geslaagd: de AZ-speler had zijn vorige zestien strafschoppen voor die ploeg AZ allemaal benut, in de eredivisie, de Europa League en het bekertoernooi.

AZ kreeg in de tweede helft echter nog twee keer een strafschop, en middenvelder Koopmeiners benutte die kansen wel. Met nog een half uur te spelen stond het daardoor 2-0. AZ had verder weinig moeite met PEC, al verzuimde de ploeg om de voorsprong verder uit te bouwen.