Topambtenaren: loyale vlekverwijderaars

De toeslagenaffaire, de bonnetjesaffaire en problemen bij het UWV. De laatste jaren is er veel mis bij verschillende overheidsinstellingen. Bij reconstructies is vaak te zien hoe problemen op ministeries weggehouden worden bij bewindspersonen, informatie wordt ‘weggemaakt’ en de kamer verkeerd geïnformeerd is. Achter die bewindspersonen staat de top van de ambtenaren van de ABD: de Algemene Bestuursdienst.

Derk Stokmans en Philip de Witt Wijnen spraken de afgelopen weken met (voormalig) topambtenaren, politici en anderen om te achterhalen hoe het zo vaak mis kan gaan. In deze aflevering van Haagse Zaken schetsen zij een bedrijfscultuur die bestaat uit bewindspersonen die geen problemen willen zien en topambtenaren met te weinig ervaring, die als enig doel hebben hun bewindspersoon uit de politieke wind te houden.

