Italië vreest, na twee doden, verdere verspreiding van coronavirus

„Italië is geïnfecteerd”, kopte de Italiaanse krant Il Giornale zaterdagmorgen. En La Repubblica: „Het Noorden in angst.” Met zeker twee doden, ruim veertig besmettingen en de wetenschap dat een drager van het coronavirus met honderden mensen contact heeft gehad, maken Italianen zich grote zorgen over een mogelijk uitbraak in hun land.

Elf stadjes ten zuidoosten van Milaan waar veel besmettingen zijn geconstateerd, hebben een quarantaine op basis van vrijwilligheid ingesteld en hun inwoners gevraagd zo weinig mogelijk de deur uit te gaan. Voor ongeveer 250 mensen geldt een volledige quarantaine, in een kazerne. De belangrijkste stadjes in het gebied zijn Codogno, Casalpusterlengo en Castiglione d’Adda, met in totaal vijftigduizend inwoners. Scholen, sportclubs, bars en bedrijven blijven twee weken lang dicht. Bussen en treinen stoppen er niet meer.

Vergelijkbare maatregelen zijn genomen in Vo’Euganeo en Teolo, twee dorpjes in de heuvels ten zuiden van Padua, een half uur rijden van Venetië. Op een persconferentie vrijdagavond zei minister van Gezondheid Roberto Speranza dat Italië al plannen klaar had liggen voor zo’n situatie, die hij vergeleek met eerdere ‘clusters’ van besmettingen in Frankrijk en Duitsland.

Alarm vrijdagmorgen

Vrijdagmorgen kwam het eerste alarm, met het bericht dat een 38-jarige man ernstig ziek was geworden van het coronavirus. Hij was zelf niet in China geweest, maar heeft gedineerd met een vriend die op 21 januari was teruggekomen uit China. Deze vriend bleek negatief bij een virustest. Een uitgebreidere hertest moet uitwijzen of dat komt doordat hij afweerstoffen had opgebouwd na te zijn besmet.

De 38-jarige, een chemicus die bij een vestiging van Unilever in Casalpusterlengo werkt, in Codogno woont en vaak zijn ouders in Castiglione d’Adda, heeft een aantal mensen besmet. Onder hen zijn zwangere vrouw en een vriend met wie hij samen sport. Via anderen is het verder gegaan: zo voetbalde hij bijvoorbeeld met de zoon van een bareigenaar, en langs die weg zijn drie klanten van die bar besmet.

Hij is sinds dat diner, totdat hij vorige week zondag ziek werd, gewoon naar zijn werk gegaan en heeft meegedaan aan een halve marathon en een andere loop, en vorige week zaterdag nog gevoetbald.

In de loop van vrijdag werden steeds meer besmettingen geconstateerd: eerst een vijftal, toen vijftien, zaterdag aan het begin van de middag stond de teller op 32 voor de regio Lombardije.

Vrijdagavond kwam het bericht dat ruim tweehonderd kilometer verder naar het oosten van het land een man van 77 die al ziek was, is overleden aan het coronavirus. Hij en een andere besmette man waren vaste klanten in een bar in het dorpje Vo’Euganeo. Het was zaterdagmorgen nog onduidelijk hoe het coronavirus daar terecht is gekomen, maar uit dat gebied zijn acht andere besmettingen gemeld.

Tweede dode

Zaterdagmorgen overleed een vrouw van 75, die al tien dagen in het ziekenhuis van Codogno lag wegens een longontsteking. Na haar dood is het coronavirus bij haar vastgesteld.

Zaterdagmorgen is ook op een militair vliegveldje bij Rome een militair toestel geland met passagiers van het cruiseschip Diamond Princess, dat twee weken in quarantaine is gehouden in de haven van de Japanse stad Yokohama. Aan boord waren negentien Italianen en achttien mensen uit andere landen van de Europese Unie. Zij zijn na eerste controles overgebracht naar militaire faciliteiten bij Rome.

