Inspectie start onderzoek naar mogelijke kinderarbeid door jonge Youtubers

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat onderzoeken in hoeverre er sprake is van kinderarbeid onder jonge Youtubers en influencers. Dat bevestigt een woordvoerder zaterdag. De SP stelde in december vorig jaar Kamervragen over het onderwerp.

De Inspectie gaat zich in het onderzoek specifiek richten op kinderen van dertien jaar en jonger. Zij mogen bij wet geen betaald werk doen, tenzij daar een ontheffing voor is aangevraagd bij de Inspectie. Die gaat er vanuit dat dit in veel gevallen niet is gedaan. Wanneer een kanaal vervolgens omzet genereert, bijvoorbeeld door advertentie-inkomsten of gesponsorde samenwerking met bedrijven, is dat tegen de wet. „Wij denken dat de kans groot is dat daarbij wetten worden overtreden”, zegt een inspectiewoordvoerder. „Er gaat in elk geval een hoop geld in om.”

Volgens de Kamer van Koophandel stonden in Nederland vorig jaar tenminste 652 kinderen van achttien jaar of jonger geregistreerd met een eenmanszaak waarmee Youtube-video’s worden geproduceerd. Dat aantal is de laatste paar jaar exponentieel toegenomen. In 2015 ging het nog om 48 minderjarigen. Minderjarigen mogen zich bij de Kamer van Koophandel registreren als ondernemer, mits ze toestemming hebben van ouders of verzorgers.

Het onderzoek van de Inspectie is in beginsel oriënterend. „Wij willen weten wat voor constructies er allemaal zijn. Is er sprake van een contract? Staat dat op naam van de ouders, of van het kind? Zulke zaken willen we eerst in kaart brengen. Dat kan door producenten te benaderen, maar ik sluit niet uit dat we ook ouders benaderen.” De woordvoerder benadrukt dat medewerking aan inspectieonderzoeken niet verplicht is. Op basis van de uitkomsten kunnen indien nodig boetes worden uitgedeeld.