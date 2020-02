Franse en Nigerijnse troepen doden 120 jihadisten

In het zuidwesten van Niger hebben Franse troepen samen met het Nigerijnse leger 120 terroristen gedood, meldt het ministerie van Defensie van het Afrikaanse land. Bij de actie tegen jihadistische groeperingen in het grensgebied met Mali en Burkina Faso is ook materiaal om bommen van te maken in beslag genomen.

Het ministerie laat weten dat er geen slachtoffers zijn gevallen onder de Franse en Nigerijnse militairen bij het „neutraliseren” van de terroristen. Minister Issoufou Katambe van Defensie zegt in een schriftelijke verklaring blij te zijn met „de samenwerking in de strijd tegen terrorisme.”

In het gebied kwamen in december en januari in totaal 174 militairen uit Niger om bij aanvallen van jihadistische strijders. Sindsdien gelden er nog strengere veiligheidsmaatregelen dan toch al het geval was sinds twee jaar geleden de noodtoestand van kracht werd. Zo zijn lokale markten gesloten en is het verboden motor te rijden.

In de Sahel-regio houden zich veel jihadisten op die zijn gelieerd aan de terreurgroepen Islamitische Staat en Al-Qaida. Frankrijk is al sinds 2014 actief in de Sahel om hun opmars tegen te gaan. Er zijn in totaal ruim vijfduizend Franse militairen in de regio gestationeerd.