Duizenden betogers in Hanau de straat op voor protest tegen haat

Duizenden mensen hebben zaterdag deelgenomen aan een demonstratie tegen haat en geweld in de stad Hanau, waar eerder deze week tien mensen werden doodgeschoten. Volgens de politie hebben zo’n zesduizend mensen meegelopen in het protest, meldt persbureau DPA. Dat waren er veel meer dan de tweeduizend waar de organisatie op gerekend had.

De demonstranten liepen in een stoet van het Freiheitsplatz in Hanau naar de twee cafés waar negen mensen mensen met een migratieachtergrond werden doodgeschoten. Ze droegen teksten bij zich als „Moeten er mensen dood voor jullie boos worden?” Politicus Cem Ozdemir van de Groenen legde een krans bij een van de plekken waar Tobias Rathjen slachtoffers maakte en sprak de hoop uit „dat dit jaar de geschiedenisboeken in gaat als het jaar waarin de [Duitse] republiek rechts-radicalisme serieus aanpakt”, aldus DPA. Er is te weinig weerstand tegen denkbeelden als die van Rathjen, vinden de betogers.

Naast de negen mensen die Rathjen woensdagavond doodschoot in de twee cafés, bracht hij later ook zijn moeder en vervolgens zichzelf om het leven. Volgens onder anderen bondskanselier Angela Merkel lijkt het erop dat het een extreemrechtse, racistische daad was. Ook de politie zei eerder uit te gaan van een xenofoob motief, maar nog nader onderzoek te doen.

Het openbaar ministerie in Hessen, dat het onderzoek leidt, riep op niet over de uitkomsten te speculeren. Tobias Rathjen publiceerde voorafgaand aan zijn daad een pamflet waaruit bleek dat hij aan waanbeelden leed en er extreemrechtse denkbeelden op nahield.