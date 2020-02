Sinds kort heb ik een dubbele psychische aandoening. Dat is zo gekomen: na een lange vergeefse zoektocht naar de oorzaak van mijn pijnklachten werd ik doorverwezen naar de psychiatrie. De wachtlijsten zijn lang, daarom had ik me op twee plekken tegelijk aangemeld. Bij de intake bleek dit een probleem op te leveren: als beide instanties dezelfde diagnose-behandel-combinatie (dbc) zouden gebruiken, wilde de verzekering er maar één vergoeden. Grappend zei ik: „Nou, dan geven jullie me toch gewoon een verschillende diagnose.” De therapeut, bloedserieus: „Ja, dat zullen we maar doen dan”.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 februari 2020