Cast van Friends komt weer bij elkaar voor nieuwe aflevering

De cast van de nog altijd populaire serie Friends komt eenmalig bij elkaar voor een reünie-aflevering. Er gingen al maanden geruchten, maar nu hebben de castleden en de zender HBO Max de reünie bevestigd.

Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) en David Schwimmer (Ross) krijgen volgens Amerikaanse media elk zo’n 3 miljoen dollar voor hun eenmalige terugkeer.

De nieuwe aflevering zal te zien zijn op HBO Max dat in 2019 meer dan 425 miljoen dollar betaalde voor de rechten om Friends aan te mogen bieden. Eerder waren alle oude afleveringen van de serie te zien op streamingsdienst Netflix.

De reünie werd aangekondigd via het Instagram-account van Friends:

De nieuwe aflevering wordt een special zonder script en zal vanaf mei te zien zijn voor Amerikaanse abonnees van HBO Max. Of en wanneer de reünie-aflevering in Nederland bekeken kan worden is nog niet duidelijk. De uitzendrechten van HBO-titels zijn in handen van VodafoneZiggo.