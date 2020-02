Carnavalsoptochten afgelast om harde windvlagen

Door de slechte weersomstandigheden gaat een aantal carnavalsoptochten in het land de komende dagen niet door. In onder meer Kaatsheuvel, Valkenswaard, Weert en dorpen in de gemeente Borsele werd de optocht met praalwagens zaterdag afgelast. Ook in Stompetoren, Broek op Langedijk, Noordwijkerhout en Culemborg werd bekendgemaakt dat de optocht niet doorgaat. Dat meldt persbureau ANP. Eerder gelastte Eindhoven de optocht al af.

Het is door de sterke wind in carnaval vierende gemeentes te riskant geworden om met praalwagens de straat op te gaan; de veiligheid van deelnemers en toeschouwers langs de route kan niet gegarandeerd worden. De gemeenten Son en Breugel en Oss hebben hun optocht naar een later moment in het carnavalsweekend verplaatst.

Overigens gaan op veel plekken de optochten wel gewoon door. In Roosendaal wordt de parade met een aantal aanpassingen doorgevoerd, waarop sommige carnavalsverenigingen besloten niet mee te doen. Bij Omroep Brabant en de Limburgse omroep L1 wordt bijgehouden welke optochten wel en niet doorgaan.