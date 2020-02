Bolsonaro stuurt versterkingen naar Ceará wegens gewelddadige politiestaking

Tijdens de voorbije drie stakingsdagen van de politie in de Braziliaanse staat Ceará zijn volgens de Braziliaanse nieuwssite G1 88 mensen door geweld om het leven gekomen. Niet alleen leidt de werkonderbreking tot grotere onveiligheid doordat criminelen dit carnavalsweekend actiever lijken te zijn, ook de staking zelf verloopt gewelddadig. Een senator werd neergeschoten, en president Jair Bolsonaro heeft het leger gestuurd.

Agenten in de noordoostelijke staat Ceará staken omdat ze een hoger loon willen. Persbureau AP brengt dat in verband met de verkiezing van Bolsonaro, die zich juist laat voorstaan op een harde aanpak van misdaad. Mogelijk voelen de agenten zich daardoor in hun protest gesterkt. Intussen is het voor de president zelf een grote zorg aan het worden. Hij besloot 2.500 militairen en de honderden leden van de nationale garde te sturen om de orde te bewaken, maar moet ook rekening houden met de mogelijkheid dat de protesten overslaan naar politiekorpsen in andere delen van het land. Naar Ceará zijn meer versterkingen onderweg.

Carnaval

De stakende politiemensen zagen eerder dit jaar hoe hun collega’s in de staat Minas Gerais ondanks de grote financiële problemen aldaar een loonsverhoging van 42 procent wisten te bedingen. Politicus Guilherme da Cunha uit die staat houdt er rekening mee dat de protesten zich over het land zullen verspreiden. „Zodra de mensen met een monopolie op het gebruik van vuurwapens zich beseffen hoeveel macht dat heeft, is er een risico.”

In Ceará worden politici aangesproken op gebroken beloften uit het verleden en worden vergelijkbare looneisen gesteld, aldus AP. Om die eisen kracht bij te zetten, wordt actie gevoerd tijdens het toch al onrustige carnavalsweekend, waarin zakkenrollers en straatrovers het op feestvierders en toeristen gemunt hebben. Op verschillende plekken zijn de carnavalsfestiviteiten al door burgemeesters afgeblazen.

Eerder deze week werd senator Cid Gomes in zijn borst geschoten toen hij met een graafmachine inreed op een barricade van veelal gemaskerde politiemensen. Hij overleefde het en volgens AP is zijn toestand inmiddels stabiel. Of het schot gelost werd door een stakende politieman, is onduidelijk.

Ook politiemensen die niet gewelddadig zijn maar wel aan de staking meedoen, kunnen bestraft worden. Tientallen zijn al geschorst, aldus nieuwssite G1. De nieuwssite, die statistieken bijhoudt over geweldsmisdrijven in de regio, ziet dat er tijdens de acties uitzonderlijk veel mensen omgebracht worden. Het gaat daarbij onder meer om schietpartijen, maar ook een roofoverval waarbij twee gewapende lieden die een politieman in burger probeerden te overvallen werden doodgeschoten.