Bernie Sanders gewaarschuwd dat Russen zijn campagne helpen

Amerikaanse inlichtingendiensten hebben de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders gewaarschuwd dat Rusland zijn verkiezingscampagne probeert te helpen. Dat heeft Sanders bevestigd na een bericht daarover in The Washington Post.

De 78-jarige Sanders vraagt de Russische president Vladimir Poetin met klem zich niet met de Amerikaanse verkiezingen te bemoeien.

„De inlichtingendiensten vertellen ons dat ze zich op dit moment in 2020 mengen in deze campagne. En ik zeg tegen meneer Poetin dat hij zich echt niet moet gaan bemoeien met de Amerikaanse verkiezingen”, zei Sanders vrijdagavond volgens persbureau Reuters tegen journalisten. „Ze proberen ons te verdelen. Ze proberen chaos te veroorzaken. Ze proberen haat te zaaien in Amerika.”

Rusland helpt volgens de inlichtingendiensten zowel de campagne van Sanders als die van Trump, maar het Kremlin ontkende dat vrijdag. Het zou gaan om het verspreiden van desinformatie en propaganda. President Trump is op de hoogte gesteld dat Rusland zich net als bij de vorige campagne in 2016 probeert de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Deze zaterdag staan de voorverkiezingen in de staat Nevada op het programma. Sanders leidt in de peilingen bij de Democraten.