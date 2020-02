43 doden bij rellen na honderden gifaanvallen in Zambia

Gewelddadige protesten tegen een reeks gifaanvallen in Zambia hebben in de voorbije weken 43 levens gekost. Boze menigten vinden dat de overheid te laks reageert op de honderden aanvallen. Zij trokken onder meer naar politiebureaus om de verdachten van de gifaanvallen dan maar zelf te grazen te nemen. Het hoofd van de Zambiaanse politie zei zaterdag tijdens persconferentie over de veiligheidssituatie in het land dat zij zich schuldig maken aan eigenrichting.

Al enige tijd worden in de provincies Copperbelt en North-Western mensen in hun huis aangevallen met giftige stoffen. Er zijn volgens inspecteur-generaal Kakoma Kanganja tot nu toe 511 van dit soort aanvallen bij de politie bekend. Die hadden 1.687 slachtoffers tot gevolg, is te lezen in de persverklaring van de politiechef die onder meer door persbureau Mwebantu is gepubliceerd. Voor de gifaanvallen zijn tot nu toe zestien mensen aangehouden.

Bij de gewelddadigheden die op de aanvallen volgden, werden elf gebouwen van de politie aangevallen en is een onbekend aantal voertuigen vernield. Relschoppers probeerden aangehouden verdachten van de gifaanvallen uit hun cel te halen en aan te vallen, aldus de politie. Daarbij raakten, naast de ruim veertig dodelijke slachtoffers, nog eens 23 anderen gewond. Of onder hen ook een van de verdachten van de gifaanvallen is, is niet bekendgemaakt.

De Zambiaanse vicepresident Inonge Wina stelde vrijdag ten overstaan van parlementariërs dat de gifaanvallen een georkestreerde poging zijn om het land de destabiliseren, meldt persbureau Bloomberg. Ze waarschuwde dat haar regering dat niet zal accepteren. Politiechef Kanganja sprak de verwachting uit dat met de zestien aanhoudingen en de „grote vooruitgang” die is geboekt in het onderzoek naar de aanvallen ook de rellen nu onder controle zijn.