VS en Taliban spreken ‘vermindering geweld’ af

De Taliban en de Verenigde Staten hebben vrijdag een belangrijke stap gezet in de onderhandelingen rond de oorlog in Afghanistan. Beide kanten beloven de komende zeven dagen een „vermindering van geweld” zodat op 29 februari een nieuw vredesakkoord ondertekend kan worden. Zowel vertegenwoordigers van de Taliban als de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo hebben de afspraken bevestigd, melden internationale persbureaus.

Als beide kanten over een week de overeenkomst daadwerkelijk ondertekenen, zou Washington kunnen beginnen met het terugtrekken van troepen. Vervolgens moet de Afghaanse regering met de Taliban tot een vredesakkoord komen. De bijeenkomst zal zijn in Doha, de hoofdstad van Qatar, waar vertegenwoordigers van de strijdende partijen sinds 2018 met elkaar praten. Een eerdere vredespoging liep in 2019 stuk.

Minister Pompeo noemt de geplande overeenkomst een „fundamentele stap” om te komen tot een „permanent staakt-het-vuren” in Afghanistan. Wel moet de komende dagen blijken of het bestand, dat vrijdagavond ingaat, gerespecteerd wordt. Een Taliban-vertegenwoordiger bevestigt dat er afspraken zijn gemaakt, maar benadrukt dat nog geen sprake is van een staakt-het-vuren. Het Afghaanse leger heeft beloofd geen aanvallen uit te voeren op de Taliban, tenzij de groepering zich niet aan het bestand houdt.

De Amerikanen hebben sinds 2001 geprobeerd om de Taliban uit Afghanistan te verdrijven, maar de groepering heeft de afgelopen jaren gestaag gebied heroverd. President Trump beloofde tijdens de verkiezingen in 2016 een einde te maken aan het de langstdurende oorlog in de geschiedenis van de VS.