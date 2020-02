Tesla krijgt toestemming voor bomenkap voor fabriek Berlijn

De rechter in Berlijn heeft bepaald dat Tesla mag doorgaan met het kappen van bomen om ruimte te maken voor hun fabriek in Duitsland. Milieuactivisten hadden hevig tegen de bouw gedemonstreerd en op zaterdag had de rechter Tesla gesommeerd de bomenkap te staken.

Op donderdag werd echter onherroepelijk besloten dat het Amerikaanse bedrijf mag doorgaan met het kappen van bomen. Zo’n 92 hectare bos zal gerooid worden, terwijl voor het totale bedrijventerrein 300 hectare grond is aangekocht. Elon Musk, de baas van Tesla, heeft gezegd drie keer zoveel bomen terug te zullen planten.

De aangekondigde bouw van de fabriek en de bomenkap die daarmee gepaard gaat heeft milieuactivisten en werkgeversorganisaties in Duitsland tegenover elkaar gezet. Waar het oosten van Duitsland en de deelstaat Brandenburg de nieuwe fabriek goed kunnen gebruiken vanwege de werkgelegenheid, vrezen milieuorganisaties voor omliggende flora en fauna.

Het is de bedoeling dat de fabriek in de zomer van 2021 de eerste elektrische auto’s en accu’s produceert. De fabriek wordt de eerste grote Tesla-fabriek in Europa.