Koning: ‘Mijn peettante wordt tachtig, ik ga twee dagen in het buitenland uit eten’

Bij de kroning van koning Willem-Alexander kreeg de schoolgaande jeugd van Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk de Koningsspelen cadeau. Een dag lang sporten onder schooltijd, voorafgegaan door een gezond (‘koninklijk’) ontbijt. Doel van de organisatie was om basisschoolkinderen en hun ouders te laten zien hoe belangrijk een goed ontbijt en beweging zijn. Je zou er ook een stukje betrokkenheid van de koning in kunnen zien: hij geeft om ons, hij wil graag dat we gezond zijn.

Het zijn van die cadeaus die niet op het verlanglijstje stonden, maar die je toch maar uitpakt om de gulle gever niet voor het hoofd te stoten. Bovendien kwam hij jaarlijks zijn cadeau controleren. Hij ontbeet mee en deed wat hij nu eenmaal doet: enthousiasmeren, praatjes maken en benadrukken hoe belangrijk het cadeau is dat hij zelf heeft verzonnen en gegeven. Kinderen voor Kinderen kreeg de feestelijke opdracht om ieder jaar een feestelijk lied te maken, iets waar ik vorig jaar ook de naweeën van ondervond: ‘Pasapas’. Mijn oudste dochter was en werd gek van dat lied, en ik ook.

Er kwam kritiek op het evenement: zo was het door Jumbo aangeboden ‘Koningsontbijt’ volgens het Voedingscentrum in eerste instantie ‘ongezond’, schrapten sommige scholen de eigen sportdag ten gunste van de Koningsspelen en republikeinen hadden moeite met het dwingende karakter van het evenement en de bijbehorende vermeende persoonsverheerlijking van de koning.

De Koningsspelen bleven gewoon bestaan.

Logisch wel: het belang van de door de koning zo gepromote beweging in combinatie met een goed ontbijt woog zwaarder.

Gisteren kwam de Rijksvoorlichtingsdienst met een korte verklaring dat de koning dit jaar – „voor het eerst” – helaas niet aanwezig kan zijn bij de Koningsspelen. Hij heeft nog belangrijker zaken dan het promoten van een goed ontbijt en beweging aan het hoofd. Zijn peettante Margrethe van Denemarken viert de twee dagen voorafgaand aan de Koningsspelen haar tachtigste verjaardag met een galadiner op Paleis Christiansborg en een dag later een diner op Paleis Fredensborg.

„De Koningsspelen zijn vroeg in de ochtend en de verplichtingen in Denemarken tot laat in de avond, dat is dus niet te combineren”, aldus een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst in een dienstmededeling.

Je zou het ook anders kunnen verwoorden: „Koning vindt copieus dineren in het buitenland belangrijker dan gezond ontbijt.”

Een koninkrijk voor de gemiddelde werknemer die zó makkelijk onder een door hemzelf als ‘heel belangrijk’ gekwalificeerde werkafspraak uit komt. „Mijn peettante wordt tachtig, ik ga twee dagen in het buitenland uit eten.”

De Koningsspelen gaan door, de persoonsverheerlijking ook, maar de grote initiator heeft wel wat onbelangrijkers te doen: iedereen smakelijk eten.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 februari 2020