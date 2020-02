Reizigers meest tevreden over station Klimmen-Ransdaal

Een statig stationsgebouw uit 1913 en de groene Limburgse heuvels als omgeving. Weinig stations in Nederland zijn zo fraai als dat van Klimmen-Ransdaal, tevens een rijksmonument, op ongeveer twintig kilometer van Maastricht. Treinreizigers kunnen het dan ook waarderen, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek dat I&O Research uitvoerde in opdracht van NS en ProRail: van alle stations in Nederland zijn zij over Klimmen-Ransdaal het meest tevreden.

De door I&O ondervraagde reizigers op het Limburgse station gaven het in 97 procent van de gevallen een 7 of hoger. De onderzoekers vroegen landelijk 150.000 treinreizigers naar het cijfer dat zij een station zouden geven. Was de waardering van een station niet representatief weer te geven omdat er te weinig ondervraagden waren, dan werd het niet meegenomen in het onderzoek. Van alle ondervraagden gaf 77 procent een 7 of hoger aan een station, tegenover 65 procent in 2014.

Het eveneens in Limburg gelegen station Houthem‐St.Gerlach en het Friese Mantgum – niet meer dan twee sporen en een naambord – eindigen gezamenlijk op plek twee. De derde plaats is ingenomen door een reeks stations, waaronder Rotterdam Centraal en Arnhem Centraal. De minste waardering hadden reizigers voor het Brabrantse station Lage Zwaluwe, dat niet alleen naast een snelweg ligt, maar ook nog op een uur lopen vanaf het gelijknamige dorp.