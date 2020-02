Ik sta in de Turkse winkel en koop een bosje lenteuitjes. In de herfst. Ook nog een avocado, wat vijgen en ik breek twee bananen van de tros. Dat mag van de jonge vrouw met de hoofddoek om. Even later is ze buiten. Vanaf de overkant van de straat filmt ze met haar telefoon de winkel. Ik loop naar haar toe: „Zal ik opnieuw naar buiten komen en zeggen dat dit een hele goede winkel is?” Ze schudt haar hoofd: „Nee, nee! Dit is bedoeld als reclame!”

