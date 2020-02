Ook uitgekomen week 8

Deadwater Fell

David Tennant (Broadchurch) speelt een huisarts die zijn vrouw en kinderen verliest bij een huisbrand. Het ongeluk zorgt voor veel verdriet en onrust in het Schotse plaatsje Kirkdarroch. Maar was het wel een ongeluk? Van Daisy Coulam, bedenker van Grantchester. NPO Start Plus, vier afleveringen.

Briarpatch

Eigenlijk ging deze misdaadserie vorige week al in première, maar dat gebeurde met weinig bombarie. Best gek, want Briarpatch heeft veel potentie. Rosario Dawson speelt een rechercheur die de dood van haar zus onderzoekt. Net als Breaking Bad is de serie opgenomen in New Mexico. Elk vrijdag een

aflevering, Ziggo Movies & Series XL.

The Last Thing He Wanted

Een Netflix-film, gebaseerd op een boek van Joan Didion. Sterke cast (Anne Hathaway, Ben Affleck, Willem Dafoe), bejubelde regisseur (Dee Rees). Toch zijn de eerste recensies vernietigend. Netflix, 116 minuten.

Midsommar

Voortreffelijke tweede horrorfilm van Ari Aster. Een groepje studenten gaat naar Zweden om Midzomerfeest te vieren bij een commune. Uiteraard is er iets niet pluis. Vrij uniek voor het genre: bijna alles speelt zich af bij helder daglicht. Hoofdrol voor Florence Pugh, momenteel op het grote scherm te zien in Litttle Women. Netflix, 148 minuten.