Maurice Roemer nieuwe baas Centrale Bank Suriname

Maurice Roemer wordt de nieuwe baas van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Roemer, momenteel president-commissaris van de commerciële Hakrinbank, moet het vertrouwen in de Centrale Bank herstellen. De bank ligt zwaar onder vuur sinds begin deze maand bleek dat zeker 100 miljoen Amerikaanse dollar (90 miljoen euro) van spaarders uit de kasreserves van de bank is verdwenen.

Roemer heeft de steun gekregen van de Surinaamse Bankiersvereniging, een belangrijk teken van vertrouwen van de bancaire sector. Twee andere kandidaten, Sigmund Proeve en Armand Zunder die werden voorgedragen door president Desi Bouterse, kregen deze steun niet. Roemer wordt zaterdag door president Bouterse formeel benoemd.

Het voormalige hoofd van de CBvS, Robert van Trikt, werd begin deze maand gearresteerd in verband met een onderzoek naar fraude en malversaties dat al was ingesteld voordat bleek dat er geld was verdwenen. Volgens de Bankiersvereniging is Van Trikt verantwoordelijk voor het verdwijnen van het geld. Banken in Suriname zijn sinds vorig jaar verplicht om de helft van hun vreemde valuta onder te brengen bij de Centrale Bank.

Maandag gingen in Paramaribo duizenden mensen de straat op uit onvrede over de financiële situatie. Ze eisten het aftreden van Bouterse en de minister van Financiën Gillmore Hoefdraad. Eerder zei de minister dat het geld niet is verdwenen, maar dat de regering het bedrag heeft gebruikt om de doorstroom van de valutamarkt te garanderen. Ook zouden er buitenlandse schulden mee zijn afgelost.